vor 58 Minuten sk Bad Säckingen Gewalttätiger Streit unter Bettlern

Gleich zwei Mal musste die Polizei am Mittwochabend wegen streitenden Bettlern ausrücken. Den ersten Zoff gab es am frühen Abend beim Bahnhof in Bad Säckingen. Dort stritten sich zwei rumänische Landsleute, die der Bettlerszene angehören.