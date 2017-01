Bad Säckingen Gewalt gegen Polizeibeamte

Betrunkene Randalierer attackierten vor einem Bad Säckinger Lokal zwei Polizisten.

Mit massiver Gewalt hatten es die Beamten zu tun, welche in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht in Bad Säckingen zu einer Kneipe gerufen wurden. Zwei Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Ein 54-jähriger Mann war der Gaststätte verwiesen worden, nachdem dieser sich in der Gaststätte daneben benommen und offensichtlich auch einen anderen Gast geschlagen hatte. Vor der Türe ging das Theater dann jedoch weiter, auch als die Polizei kam.



Als die Beamten dann den Störenfried zur Abklärung des Sachverhaltes mit auf die Wache nehmen wollten, versuchte dieser auf einen Beamten einzuschlagen und wurde zu Boden gebracht. Nun trat die 36-jährige Freundin des Randalierers in Aktion und griff gewaltsam eine Polizeibeamtin an, so dass die Frau ebenfalls am Boden fixiert werden musste. Am Boden liegend konnte diese einen Beamten gegen das Auge treten. Beide Personen konnten anschließend vom Ort des Geschehens wegtransportiert werden. Die zum Zeitpunkt deutlich alkoholisierten Störer müssen sich nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und weitere Straftaten verantworten.