Bad Säckingen Gerichtsurteil: Elf Monate Haft für Tätowieren im Nebenerwerb

Ein 38-Jähriger wurde vor dem Amtsgericht Bad Säckingen zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich mit Tätowierungen ein Nebeneinkommen verschafft hat, obwohl er Sozialleistungen bezog. Der Angeklagte kündigte an, in Revision gehen zu wollen.

Bad Säckingen – Zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten hat Richter Christoph Jauer vor dem Amtsgericht Bad Säckingen einen 38-jährigen Mann verurteilt. Er sah es als erwiesen an, dass der Mann Sozialleistungen bezogen und sich gleichzeitig mit Tätowierungen, die er über einen längeren Zeitraum zuhause ausgeführt hatte, ein zusätzliches Nebeneinkommen verschafft hat. Der Angeklagte wollte das Urteil so nicht akzeptieren. Nach der Urteilsverkündung protestierte er lautstark und wutentbrannt mit den Worten "Das ist wohl nicht Ihr Ernst", gegen die Entscheidung des Richters, bevor er aus dem Saal stürmte. Er kündigte an, in Revision gehen zu wollen.

Mit seinem Urteil war Christoph Jauer unter dem von Staatsanwalt Stegmüller geforderten Strafmaß von zwölf Monaten Haft geblieben. Denn der zur Last gelegte Sachverhalt habe sich durch die Beweisaufnahme im Wesentlichen bestätigt, so Stegmüller. Die Verteidigerin Silvana Grass sah das anders. Sie hatte für einen Freispruch oder zumindest eine Bewährungsstrafe plädiert.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Angeklagte zwischen dem 1. Juni 2014 und dem 30. Juni 2015 Arbeitslosengeld II bezogen und in diesem Zeitraum an die 119 Tätowierungen durchgeführt. Bestätigt sei das durch die zahlreichen Zeugenaussagen sowie durch Fotos der Arbeiten und Einverständniserklärungen, die bei einer Hausdurchsuchung gefunden worden waren. Der Angeklagte habe sich durch die Tätowierungen eine dauerhafte Einnahmequelle verschaffen wollen, argumentierte der Staatsanwalt. Er gehe hier von einem gewerbsmäßigen Betrug aus.

Zugunsten des Angeklagten könne er nichts anführen, fuhr Stegmüller fort, "lediglich zu seinen Lasten". So habe der 38-Jährige Zeugen eingeschüchtert und verfüge über ein "stattliches Vorstrafenregister". Er könne bei ihm keine positive Sozialprognose erkennen, schloss der Staatsanwalt sein Plädoyer.

Die Verteidigerin räumte ein, dass unstrittig sei, dass Tätowierungen stattgefunden hätten. Ebenso unstrittig sei, dass er damit Geld verdient habe. Allerdings seien ihrem Mandanten infolge seiner Tätigkeit auch "enorme Kosten" entstanden, sodass sich die reine Gewinnsumme auf circa 465 Euro belaufe, so Silvana Grass. Wenn man zusätzlich die Materialkosten und Fortbildungen sowie den Freibetrag von 100 Euro abziehe, käme man lediglich zu einer Überschreitung der Leistungen von circa 19 Euro. Das sei keine Überzahlung und auch kein Betrug. Daher plädierte die Verteidigung auch auf Freispruch.

Das zuständige Sozialamt ging hingegen von zirka 4000 Euro aus, die der Angeklagte unrechtmäßig bezogen hatte. Der 38-jährige Tätowierer gab an, er habe das Tätowieren gelernt, während er eine Haftstrafe verbüßt hatte. Es habe ihm Spaß gemacht. Er habe sich "etwas aufbauen wollen". Ihm sei jetzt klar geworden, dass dies der falsche Weg gewesen sei.

Richter Jauer begründete sein Urteil damit, dass der Angeklagte in seinen Anträgen auf Sozialleistung immer wieder falsche Angaben gemacht habe. "Ihnen hätte klar sein müssen, dass Sie Ihren Nebenerwerb hätten angeben müssen", erklärte er. Er gehe daher von einem Vorsatz aus. Der Angeklagte habe bewusst seine Einkünfte verschwiegen, in der Absicht sich zu bereichern. Der entstandene Schaden sei nicht sehr hoch, "die kriminelle Energie" des Angeklagten aber schon. Er könne keine positive Prognose oder strafmildernde Umstände bei ihm entdecken, so Richter Jauer. Nicht nur sei der 38-Jährige bewährungsbrüchig geworden und habe Zeugen eingeschüchtert, er habe außerdem keine Reue gezeigt und kein Geständnis abgelegt, schloss der Richter die Verhandlung.