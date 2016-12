Bad Säckingen Gemeinsam feiern macht mehr Freude

Es gab wieder viele Besucher bei der Weihnachtsfeier für Alleinstehende der Caritas im Münsterpfarrhof. Bei den Helfern bahnt sich ein altersbedingter Wechsel an.

Eigentlich war es wie immer, und trotzdem irgendwie besonders, denn die Weihnachtsfeier der Caritas für Alleinstehende im Münsterpfarrhof in Bad Säckingen ist jedes Jahr aufs Neue ein besonderer Anlass. Dennoch darf diese Kontinuität nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch nicht ewig in dieser Besetzung so weitergehen wird. Dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende gibt, gilt als sicher. Dennoch, die Helfer um Marita Léfèvre, die inzwischen selbst 80 Jahre alt ist, sähen es gerne, wenn sie die Arbeit in jüngere Hände übergeben könnten.

Davon war aber am Heiligen Abend nichts zu spüren. Ein Kühlschrank voller Torten und haufenweise Brot und Gebäck: Was in diesem Jahr an Brotspenden zusammenkam, das war enorm. Marita Léfèvre und die zahlreichen Helfer hatten gut damit zu tun, die Beutel zu packen, die jeder Gast später mit einem Geschenk nach Hause nehmen durfte. Jene Gäste waren ein bunt gemischtes Völkchen, das längst nicht nur aus alleinstehenden Senioren bestand.

Was denn besonders gut gefalle? Eine der Besucherinnen konnte sich hier nicht genau festlegen: „Einfach alles“, erklärte sie, zusammen mit einer riesigen Anerkennung für die Helfer, die schließlich ihren eigenen Heiligen Abend entweder ganz ausfallen ließen, oder weit nach hinten schoben, um für andere da zu sein. Weihnachten alleine zu Hause verbringen, das war auch für Theodora Chilf und ihre beiden Töchter keine Alternative. Sie, die Helferin und ihre beiden Töchter, von denen Andrea Chilf den Abend wieder am Klavier und mit Gesang begleitete, gehören quasi schon zum Inventar der Veranstaltung.

Ebenso Maria König, die mit ihren 80 Jahren noch immer gerne in der Küche hilft. Ein „neues“ Gesicht war das von Ehab Al Sweidani: Der 25-jährige syrische Flüchtling, der schon seit rund zwei Jahren in Deutschland lebt und fast fließend Deutsch spricht, hilft ebenfalls sehr gerne und ist mit Engagement und Leidenschaft dabei. „Der Mensch ist Mensch, egal welcher Religion er angehört“, sagte er mit Betonung darauf, dass er selbst Muslim ist.

Unterm Strich war es einmal mehr ein rundum gelungener Abend, auch wenn längst nicht alle kamen, die sich auch angemeldet hatten. Für die, die da waren, war es jedoch ein Fest wie in einer großen Familie.