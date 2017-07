Bad Säckingen Gemeinderat legt Bebauungsplan für Leimet 3 an der Rippolinger Straße aufs Eis

Die Räte befürchten einen Schnellschuss der Stadtverwaltung und fühlen sich übergangen. Bürgermeister Guhl hält das Votum für keine gute Entscheidung.

Der Bebauungsplan für das Gebiet Leimet 3 an der Rippolinger Straße fand am Montagabend keine Mehrheit im Gemeinderat. Lediglich die fünf Vertreter der SPD inklusive Bürgermeister Alexander Guhl stimmten für den Bebauungsplan. Guhl zeigte sich über den Ausgang der Abstimmung sehr überrascht: „Sie tun der Stadt keinen Gefallen. Ich halte das für keine gute Entscheidung“, sagte er den anwesenden Gemeinderäten. Auf dem insgesamt etwa 27 000 Quadratmeter großen Planungsgebiet hätten 180 Wohneinheiten für 450 bis 500 Menschen gebaut werden sollen.

Der SPD-Abgeordnete Hidir Gürakar warb vor der Abstimmung nochmals für den Bebauungsplan Leimet 3 und betonte, wie wichtig das Baugebiet für die nächste Generation in Bad Säckingen sei. Bei dem weiter steigenden Altersdurchschnitt sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Stadtverwaltung das Geld ausgehe. „Wir müssen für die jungen Leute eine Infrastruktur schaffen, sodass sie etwa nach dem Studium wieder zu uns zurückkehren können.“

Michael Maier (CDU) und Fred Thelen (Freie Wähler) waren sich darüber einig, dass der Bebauungsplan ein Schnellschuss der Stadtverwaltung sei. „Der Verlauf des Projekts war sehr unglücklich, der Gemeinderat ist erst sehr spät informiert worden“, erklärte Thelen in Übereinstimmung mit Maier die Ablehnung des Plans. Maier befürchtet zudem, dass es eine Zentrierung von günstigen und teuren Wohnungen in Bad Säckingen geben würde. Maier stieß außerdem an, dass die Stadt die Grundstücke aufkaufe und selbst vermarkten solle. Gelder für den Kauf der Grundstücke sollen laut Maier von der Landeszentralbank kommen. Dem erteilte allerdings Guhl eine klare Absage: „Mit mir wird es keine haushaltspolitischen Abenteuer geben.“

Auch Ruth Cremer-Ricken (Grüne) mochte einer in der Auffassung des Gemeinderats überhasteten Bebauungsplanung nicht zustimmen. Die Stadt müsse sehr vorsichtig mit dem zur Verfügung stehenden Platz umgehen und dürfe diesen nicht verschwenden. Ein neues Wohngebiet bräuchte also laut Cremer-Ricken eine bessere Vorbereitung: Eine Bedarfsanalyse müsse gemacht, die Infrastruktur überprüft werden. Dann sollte das städtebauliche Projekt ausgeschrieben werden, damit mehrere Planer ihre Ideen vorstellen können, um schließlich die Beste herauszusuchen.

Schon vor zwei Wochen wurden die Pläne zu Leimet 3 dem Gemeinderat vorgestellt. Es zeichnete sich bereits zu diesem Zeitpunkt ab, dass die Räte das Gefühl hatten, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Der Grundtenor der CDU und der Freien Wähler war der Wunsch, dass die Stadtverwaltung früher über die Pläne informiert hätte. Guhl hatte widersprochen: Es handle sich hierbei nicht um eine fertige Planung, sondern um ein Konzept. Er könne nicht ohne etwas greifbares vor den Gemeinderat treten, so der Bürgermeister. Wie es mit dem Gebiet Leimet 3 weiter geht, ist unklar. Fest steht jedoch: Bad Säckingen braucht Wohnungen.

Die gescheiterten Pläne

Bei dem Gebiet Leimet 3 handelt es sich um eine etwa 27 000 Quadratmeter große Fläche an der Rippolinger Straße. Das Gebiet ist zu 90 Prozent in der Hand von Privatleuten, die an die Freiburger Firma Treubau verkaufen wollten. Diese hatte insgesamt 15 Mehrfamilienhäuser (dreigeschossig) und 30 Reihenhäuser (zweigeschossig) mit südlicher Ausrichtung für das Konzept eingeplant. Das wären 180 Wohneinheiten für 450 bis 500 Menschen gewesen. Am Eingang des Wohngebiets hätte ein vierstöckiges ovales Gebäude den Beginn der Stadt markiert.