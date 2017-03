Geldsegen: Bad Säckingen macht zwei Millionen Euro Plus

Auch die Stadt profitiert von der guten Konjunktur. Bettina Huber, die Herrin der Bad Säckinger Kassen, legt dem Gemeinderat einen erfreulichen Jahresabschluss für das vergangene Jahr vor.

Die brummende Konjunktur macht sich im Bad Säckinger Etat weiter bemerkbar. Es liegen jetzt die ersten Zahlen zum Jahresabschluss 2016 vor. Stadtkämmerein Bettina Huber konnte dem Gemeinderat in der Sitzung am Montag von einem satten Überschuss berichten. Es sei zwar noch nicht alles bis auf den letzten Pfennig berechnet, aber sie gehe von etwa zwei Millionen Euro aus, die die Stadt jetzt zusätzlich in der Kasse hat. Das sei ein positives Ergebnis, so Huber.

Es komme unter anderem Zustande weil beispielsweise die Gewerbesteuer gegen Ende des vergangenen Jahres noch einmal angezogen und zusätzlich 136 000 Euro erbracht habe. Zu beachten seien auch die enormen Zuwächse von fast 500 000 Euro bei den Gebühren für Baugenehmigungen. Auch der kommunale Anteil an staatlichen Steuern (Einkommensteueranteil) und Schlüsselzuweisung vom Staat sind um 750 000 Euro höher ausgefallen, als zunächst geplant. Gleichzeitig habe die Stadt im vergangenen Jahr auch Einsparungen im Personalbereich erzielt und 160 000 Euro weniger ausgegeben. Mehrausgaben seien überschaubar, wesentliche Überschreitungen zeichneten sich nur bei den Rechtsberatungskosten für Bebauungspläne sowie die Verfahren Brennet und Atdorf mit insgesamt 70 000 Euro Mehrausgaben ab, so Bettina Huber.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt liegt derzeit bei rund 32 Millionen Euro. Der Gemeinderat hatte bereits in einer seiner früheren Sitzungen festgelegt, jährlich mindestens eine Million zu tilgen.