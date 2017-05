Bad Säckingen Gegner ergreifen juristische Schritte: Baustopp auf dem Brennet-Areal möglich

Rewe und eine Immobiliengesellschaft gehen derzeit juristisch gegen Baugenehmigung und Bebauung des Brennet-Areals vor. Schlimmstenfalls könnte dies einen Baustopp auf dem Brennet-Areal nach sich ziehen

Bad Säckingen (msb) Gegen die derzeit laufende Bebauung des Brennet-Areal regt sich Widerstand auf juristischem Feld. Wie Bürgermeister Alexander Guhl in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte, haben Rewe und die Immobiliengesellschaft, der das Rewe-Grundstück gehört, Widerspruch gegen die Baugenehmigung für die Schmidts Märkte beim Regierungspräsidium Freiburg eingelegt. Darüber hinaus haben beide Parteien auch einen einstweiligen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht Freiburg beantragt. Damit haben die beiden Parteien gewissermaßen den gleichen Rechtsweg beschritten, den sich die Stadt Bad Säckingen für den Fall einer Baugenehmigung für den Obi-Markt in Laufenburg vorbehält.

Bauverwaltungsleiter Peter Weiß erklärte auf Nachfrage, dass der einstweilige Rechtsschutz eine aufschiebende Wirkung hätte. Das heißt: Gibt das Verwaltungsgericht dem Antrag statt, käme dies einem Baustopp auf dem Brennet-Areal gleich. Dieser trete aber erst in Kraft, wenn das Verwaltungsgericht entschieden habe. So lange darf auf dem Brennet-Areal ganz normal weitergebaut werden. Der Widerspruch gegen die Baugenehmigung hat hingegen keine aufschiebende Wirkung. Grundsätzlich müssten alle Beteiligten abwarten, zu welchem Schluss die angerufenen Stellen am Ende kommen. Die Stadt sei aber einigermaßen "guten Mutes", dass die erteilte Baugenehmigung rechtmäßig sei, so Weiß. Immerhin habe die Verwaltung sich während des gesamten Verfahrens von einem Fachanwalt beraten lassen.