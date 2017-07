Bad Säckingen Gegensätzliche Stimmungen herrschen bei der Offenen Bühne am Scheffel-Gymnasium

Die musikalischen Darbietungen bei der Offenen Bühne am Scheffel-Gymnasium begeistern die Besucher. Die Leiter der auftretenden Gruppen verabschieden wehmütig die Abiturienten.

Alle Plätze waren belegt und Verwandte und Bekannte warteten gespannt auf den Auftritt von 179 Schülern aus den musikalischen Gruppen des Scheffel-Gymnasiums bei der Offenen Bühne. Manche Kinder sind sogar in mehreren Gruppen. Der Unterstufenchor unter der Leitung von Anne Kütemeier machte den Anfang. Die Kinder sangen drei Lieder aus dem Musical "Odysseus". Unter dem Titel „Sponono“ wurde der Saal von Anne Kütemeier animiert, mitzumachen. Die Klasse 5d unter der Leitung von Almuth Fieback begeisterte mit einem Lied für Frühaufsteher und mit einer Glockenspiel-Einlage, wobei der Takt auch von Boomwhackers, also unterschiedlich langen Kunststoffröhren, angegeben wurde. Fieback sagte: „Die Auswahl der Lieder trifft der Chorleiter bereits ein halbes bis ein Jahr im Voraus. Der Chorleiter kann einschätzen, was sein Chor leisten kann und was zu dem Rahmen des Festes passt."

Der Gospel Chor unter der Leitung von Volker Weidt füllte mit fast 60 Sängern die Bühne. Nach einem melancholischen Stück, das a-cappella von fünf Schülern gesungen wurde, wurden acht Abiturienten verabschiedet. Die Stimmung änderte sich schlagartig, als der Chor „School's out for Summer“ sang. Die Mutter des elfjährigen Moritz Glembowski sagte: „Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Kinder und finde, es ist super organisiert und toll gemacht.“

Nach der Pause folgte das Orchester mit einer kreativen Version von „The Typewriter“. Ein Schüler spielte auf der Schreibmaschine mit einer Lässigkeit, dass der ganze Saal schmunzeln musste. Das zweite Stück des Orchesters weckte die Gefühle der Zuschauer und entführte diese in die Welt der Piraten. Eine Mutter sagte begeistert: „Es ist eine super Mischung zwischen Witz und Gefühl bei der Auswahl der Lieder.“ Orchesterleiterin Mechtilde Demandt verabschiedet mit den Worten „Eine große Ära geht zu Ende“ sechs ihrer Schüler. Sie lobte die Musiker: „Sie bringen den Spagat hin, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Die Schüler sind nicht nur quantitativ stark, sondern auch qualitativ.“ Ein großes Dankeschön sprach Mechthild Demandt Schulleiter Carsten Hansen aus, der die Schüler für Orchesterproben vom Unterricht freistellt.

Der Höhepunkt war die Big Band unter der Leitung von Jörg Sczepanski. Mit vier Stücken bewies die Big Band ihre Vielseitigkeit. Cornelia Erk sang beim Titel „Skyfall“, mit der Big Band im Rücken, ein Solo und erntete begeisterten Beifall. Jörg Sczepanski verabschiedete acht Abiturienten mit den Worten: „Uns verlassen die Säulen der Big Band, sie haben nicht nur musikalisches Talent, sondern auch den richtigen Spirit bewiesen.“ Sczepanski weiter: „Es gibt auch Uni Big Bands, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt.“ Mit einem fetzigen „Uptown Funk“ wurde das Publikum verabschiedet. Carsten Hansen würdigte die Musiklehrer für das Engagement.