Bad Säckingen Fußgängerin wird angefahren und leicht verletzt

Ein Autofahrer hatte die Frau bei einem Wendemanöver übersehen.

Eine 61 Jahre alte Fußgängerin wurde am Mittwochabend laut Polizei in der Bergseestraße angefahren und leicht verletzt. Nachdem sich ein ortskundiger 55-Jähriger in Bad Säckingen verfahren hatte, versuchte er zu wenden. Als er rückwärts fuhr übersah er die Fußgängerin. Mit seinem Auto berührte er die Frau, so dass sie auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletzte. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.