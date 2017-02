Bad Säckingen Fußchirurg Dirk Thümmler verlässt Spitäler Hochrhein

Der Oberarzt für Unfallchirurgie und Leiter des Schwerpunkts Fußchirurgie, Dirk Thümmler, wird die Spitäler Hochrhein GmbH zum 30. Juni verlassen und im Gesundheitszentrum Fricktal eine neue Stelle antreten. Das bestätigte er auf Nachfrage unserer Zeitung

Bad Säckingen (msb) Am Tag eins nach den Spitäler-Beschlüssen im Kreistag gibt es aus dem Bad Säckinger Krankenhaus bereits die nächste Hiobsbotschaft: Der Oberarzt für Unfallchirurgieund Leiter des Schwerpunkts Fußchirurgie, Dirk Thümmler, wird die Spitäler Hochrhein GmbH zum 30. Juni verlassen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung hat Thümmler gestern auf Nachfrage bestätigt. Als Gründe für seine Entscheidung nennt Thümmler Unzufriedenheit mit den derzeitigen Arbeitsverhältnissen und fehlende Wertschätzung durch die Geschäftsführung. Nach den Kreistagsbeschlüssen sei seine Entscheidung definitiv, denn diese seien aus Bad Säckinger Sicht "sehr ernüchternd", so Thümmler. Insbesondere sei nach wie vor unklar, wie der OP-Betrieb in Bad Säckingen aussehen soll, wenn in frühestens 21 Monaten die Sanierung der Räumlichkeiten abgeschlossen ist. Gemäß Insider-Informationen unserer Zeitung wirken sich eben die vielen Unklarheiten desolat auf die Stimmung in der Belegschaft aus. Weitere Konsequenzen seien demnach wahrscheinlich bzw. "absehbar".

Dirk Thümmler wird am 1. Juli eine Stelle beim Gesundheitszentrum Fricktal antreten. Bei dem Klinikum, das Standorte im Schweizer Laufenburg und Rheinfelden betreibt, werde er eine 80-prozentige Stelle übernehmen. 20 Prozent wolle er in Deutschland tätig bleiben, um auch künftig für hiesige Kassenpatienten erreichbar zu sein, so Thümmler. Hier sei er derzeit noch auf der Suche nach einer Lösung.

Thümmler war seit 1997 mit zwei Unterbrechungen am Spital Bad Säckingen tätig. Der 46-Jährige stammt aus dem Markgräflerland und hat in Freiburg Medizin studiert. Als Unfallchirurg mit Schwerpunkt Fußchirurgie hat Thümmler sich überregional einen Namen gemacht. Unter anderem ist Thümmler auch ehrenamtlich für den Verein "Kinderfüße brauchen Hilfe" tätig, der regelmäßig Hilfsaktionen in Indien organisiert.