Bad Säckingen Fünf Kommunen vom Hochrheim und aus dem Fricktal richten Straßenfußballturniere für Jugendliche aus

Jugendarbeiter aus fünf Kommunen vom Hochrhein und aus dem Fricktal veranstalten wieder Streetsoccer-Wettkämpfe, für die sich Jugendliche ab sofort anmelden können.

Streetsoccer-Turniere am Hochrhein und im Fricktal gibt es auch wieder 2017. Dabei wird Fair Play im Fußball belohnt. Um Jugendliche für Fair Play zu sensibilisieren, führen fünf Kommunen aus der Region Hochrhein/Fricktal Streetsoccer-Turniere durch. Dabei wird Fair Play großgeschrieben: Pro Spiel können neben drei Punkten für den Sieg weitere drei Punkte für faires Verhalten gewonnen werden. Den jugendlichen Fußballern wird einiges zugetraut: Die Fair-Play-Regeln vereinbaren sie selbst, für deren Einhaltung sind sie selbst verantwortlich. Es gibt keine Schiedsrichter. Nach jedem Spiel bewerten die Teams gegenseitig ihr Fair-Play-Verhalten unter der Aufsicht unabhängiger Spielbeobachter.

Es finden drei Qualifikationsturniere am Hochrhein und im Fricktal statt: Am Montag, 1. Mai, in Pratteln (CH), am Samstag, 13. Mai, in Rheinfelden (CH), sowie am Samstag, 17. Juni, in Murg (D). Gespielt wird in den Kategorien U14 (Jahrgänge 2003 bis 07), U16 (2001/02), U21 (1996 bis 2000), Mädchen U14 (2003 bis 07), sowie Mädchen Ü14 (1996 bis 2002). Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es ab sofort bei den zuständigen Jugendarbeitern der fünf teilnehmenden Kommunen. Bei den Turnieren in Pratteln und Rheinfelden/CH ist eine Anmeldung auch noch am Turniertag vor Ort möglich.

2016 nahmen an den drei Qualifikations-Turnieren 34 Teams mit 200 Spielern teil. Bei den Qualifikations-Turnieren geht in diesem Jahr erstmals auch ein Team aus Jugendlichen mit Fluchterfahrung an den Start. In diesen drei Turnieren qualifizieren sich neben den Gesamt- auch die jeweiligen Fair-Play-Sieger für den Regio-Cup Nordwestschweiz am Sonntag, 24. September, ebenfalls in Pratteln. Dort treffen die Hochrhein-/Fricktal-Teams auf Teams aus der Nordwest-Schweiz und können sich für den Swisscup am 21. Oktober in Biel (CH) qualifizieren, der Schweizer Meisterschaft im Straßenfußball. In Biel werden mehrere Teilnehmer für den europäischen Intercity-Cup (Ort noch unbekannt) ausgespielt, einem Straßenfußball-Turnier mit Teams aus verschiedenen Ländern.

Dass dieses Konzept erfolgreich funktioniert, zeigt die sechsjährige grenzüberschreitende Erfahrung am Hochrhein/im Fricktal: "Jugendliche merken schnell, dass sich bei unseren Turnieren Siege nur lohnen, wenn sie fair errungen werden", schreiben die Veranstalter in der Ankündigung.

Am Hochrhein und im Fricktal arbeiten die Schweizer Jugendarbeitsstellen aus Möhlin (Michael Pfisterer und Mark Jetzer, E-Mail: michael.pfisterer@bluewin.ch, Telefon 0041/765 06 67 47), Rheinfelden (Timothée Wahlen, E-Mail: timo.wahlen@schjkk.ch, Telefon 0041/764 75 11 13) und Pratteln (Gabrielle Ziegelmüller, E-Mail: gabrielle.ziegelmueller@pratteln.bl.ch, Telefon 0041/791 26 02 00) Hand in Hand mit ihren deutschen Kollegen aus Murg (Stefanie Behringer, behringer@murgtalschule. de, Telefon 07763/92 19 53) und Bad Säckingen (Peter Knorre, knorre@bad-saeckingen.de, Telefon 07761/36 10). Übrigens: Nicht nur Murg und Bad Säckingen als Fairtrade-Kommunen, sondern alle beteiligten Kommunen fühlen sich dem Gedanken des Fairen Handels verpflichtet. Bei den Streetsoccer-Turnieren kommen ausschließlich fair gehandelte Bälle zum Einsatz, als Spielbälle und als Preise.