vor 1 Stunde Markus Baier Bad Säckingen Frust nach Ministerbesuch: "Weit weg von den Sorgen der Menschen"

Ratlos und enttäuscht reagieren die die Akteure in der Spitalfrage in Bad Säckingen nach dem Besuch des Sozialministers Manfred Lucha in Bad Säckingen. Der Minister habe sich eindeutig von der "Politik des Gehörtwerdens" distanziert, kritisiert Bürgermeister Alexander Guhl. Kritik an Kompromisslosigkeit und am Desinteresse für die Region Hochrhein und deren Eigenheiten gibt es auch vom Verein Pro Spital.