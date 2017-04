Bad Säckingen Frühjahrskonzert des Musikvereins Harpolingen kommt gut an

Frühjahrskonzert des Musikvereins Harpolingen kommt gut an

Frühjahrskonzert des Musikvereins Harpolingen begeistert Besucher. Die Musiker präsentieren eindrucksvolle Bandbreite ihres Könnens.

Harpolingen – Weiterhin beliebt ist das Frühjahrskonzert vom Musikverein Harpolingen, das am frühen Sonntagabend rund 100 Besucher in den Gemeindesaal lockte. Die Musiker führten zwölf Musikstücke auf und zeigten so eindrucksvoll ihr Können. Außerdem wurde Dirigent Ehrfried Bäumle für 40 Jahre Mitgliedschaft von den beiden Vorsitzenden Benedikt Schmid und Bettina Kessler geehrt.

Schon der Blick ins Programmheft verriet den Zuhörern ein etwas anderes Arrangement. Acht moderne und abwechslungsreiche Musikkompositionen wurden sympathisch angepriesen. Keine volkstümlich-alpenländische Schonkost, eher die weite und vielfältige Instrumentalwelt voller Abwechslung und reichhaltigem Genuss waren zu erwarten.

Die komplette Bandbreite eines zeitgemäßen Musikvereins eben. Früh wurden die Türen zum Gemeindesaal geöffnet. Beim Sektempfang am Einlass gab es die ersten Fachsimpeleien. Die Schlagwerker räumten noch etwas um und waren aufgefallen, "vier – das wird lauter", meinte ein älterer Herr kenntnisreich. Die Tischreihen füllten sich zügig und pünktlich begann der Musikverein. Mit „Fascinating Swiss Wind-Music“, ein klassisches Big-Band Stück von Pepe Lienhard, starteten die Musiker durch. Das einstmalige Auftragswerk für den schweizerischen Blasmusikverband beeindruckt durch eine stringente voluminöse Dramaturgie. In einer spannungsgeladenen Filmsequenz kam das längere Stück daher.

Mit Fantasien zum Film „Die Schatzinsel“ starteten die Saxophonisten. Monotone Läufe von Querflöten und Tenorhörnern reihten sich dazu. Einem aufziehenden Gewitter nachempfunden kam schließlich das ganze Orchester zum Einsatz. 33 Musiker machten die abwechslungsreichen Tempiphasen und unterschiedlich entlehnten Stilelementen zu einem Potpourri der Orchestermusik. Bis hin zu rauhen Piratenmusikelementen à la Santiano war die Abwechslung gediehen. Im „Der Zungenbrecher“ von Willi Liebe in einem Arrangement von Johannes Brenke aus dem Jahre 2002 spielte Torsten Thoma ein Solo für Trompete. Danach gab es großes Kino; Musik aus den Tributen von Panem. Düstere Ouvertüren und elegische Saxophonführung wechselten in dominanter Tuba- und Schlagwerkerthemen. Der zynische und tödliche Kampf in Abwechslung mit einer Liebesgeschichte und der Rebellion gegen die Diktatur, zeigten gekonnt den musikalischen Spannungsbogen auf.

Zur Konzertpause gab es noch Ehrungen: Michaela Maier und Christian Hierholzer sind mit der silbernen Ehrennadel vom Blasmusikverband Hochrhein ausgezeichnet worden. Ehrfried Bäumle, Norbert Bächle und Stefan Malzacher sind vom Verein mit der Ehrenurkunde in Gold für ihre 40 jährige Treue geehrt worden. Bäumle ist seit 15 Jahren der Dirigent vom Musikverein Harpolingen. Der Verein trägt seine Handschrift. Weitere vier längere Stücke bestimmten den zweiten Teil des Frühjahrskonzerts. Erst in der Zugabe gab es einen Marsch zu hören, den anspruchsvollen „Mars de Medici“. Für die Besucher gingen die zweieinhalb Stunden wie im Fluge vorbei. Und der große Applaus war verdient und Ansporn für weitere gute Aufführungen.