Bad Säckingen Früheres Bundeswehr-Areal in Bad Säckingen wird platt gemacht: Lagerhallen weichen Wohnbau

Früheres Bundeswehr-Areal in Bad Säckingen wird platt gemacht: Lagerhallen weichen Wohnbau

Der Abriss des früheren Bundeswehr-Depots in Bad Säckingen hat am Dienstagvormittag begonnen. Bauträger Gernot Pöpperl plant auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstücksteil die Errichtung von 43 Wohneinheiten – Platz genug für 130 Menschen.

Bad Säckingen – Auf dem früheren Bundeswehr-Areal in der Mumpferfährstraße rollen seit Dienstag die Bagger: Abriss-Experte Jörg Redecker und sein Team von der Firma Zimmermann zerlegen dort feinsäuberlich die bestehende Lager-Bebauung. Damit wird Platz für das geplante Wohnbauvorhaben der in Freiburg ansässigen Bauträgerfirma Pöpperl geschaffen. Diese wird hier auf dem südlichen und westlichen Teil des Areals insgesamt vier Mehrfamilienhäuser und 15 Einfamilienhäuser bauen. Vorgesehen ist zudem eine Tiefgarage. Unterm Strich werden auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück 43 Wohneinheiten entstehen – Platz genug für 130 Menschen.

Aus Sicht der Stadt Bad Säckingen handelt es sich um ein herausragendes Vorhaben, werden doch die städtebaulichen Ziele in Sachen Wohnraumverdichtung in "vorbildlicher Weise umgesetzt", wie Bauverwaltungsleiter Peter Weiß im Gespräch mit unserer Zeitung betonte: "Es ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Situation auf dem städtischen Wohnungsmarkt zu entspannen." Die Baugenehmigung sei bereits vor einiger Zeit erteilt worden, so Weiß. Die Firma Pöpperl habe aber noch gewartet bis bestehende Mietverträge ausgelaufen sind.

Der Abriss der Gebäude ist derweil durchaus anspruchsvoll. Bereits seit einigen Wochen laufen laut Jörg Redecker die Vorbereitungen: "Materialien wie Holz oder Eternit wurden aus dem Gebäude entfernt und getrennt." Wenn er mit seinem Bagger vorrücke werde somit lediglich die Betonhülle der insgesamt drei Gebäude – Werkstatt, Bürohaus und Lagerhalle – übrig sein. Der Beginn der Abrissarbeiten stieß auf großes öffentliches Interesse, so Redecker. Insgesamt rechnet er mit gut acht Wochen Arbeitszeit. In diesem Zuge werden auch große Öltanks mit einem Fassungsvermögen von mehreren hunderttausend Litern aus dem Boden entfernt. Anschließend soll es zügig mit dem Bau der Wohnhäuser vorangehen. Der nördliche Teil des Areals wird derweil weiterhin von der Spedition Zimmermann genutzt.