Bad Säckingen/Lörrach Frost trübt die Arbeitsmarktstatistik

Mehr Menschen als im Vormonat sind im Januar ohne Stelle. Der Bezirk Lörrach steht bei der Arbeitsmarktstatistik besser da als im Landesschnitt.

Im Januar waren im Dreiländereck 7813 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,6 Prozent und ist damit niedriger als die des Landes Baden-Württemberg (3,9 Prozent). Dies schreibt die Agentur für Arbeit Lörrach in einer Pressemitteilung.

„Die frostigen Tage der letzten Wochen hatten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 776 Menschen sind aktuell mehr arbeitslos als noch im letzten Monat, das entspricht allerdings einem ganz normalen saisonalen Anstieg für einen Januar. Sobald es wärmer wird, finden vor allem Menschen, die in Außenberufen tätig sind, wieder Arbeit“, beschreibt Norbert Sedlmair, Leiter der der Lörracher Arbeitsagentur, die aktuelle Situation.

„Verändert hat sich allerdings die Struktur der Arbeitslosen. Vor der Flüchtlingskrise war circa jeder Fünfte in der Arbeitslosenstatistik Ausländer. Nun ist es bereits jeder Dritte." Im Januar waren insgesamt 2299 Ausländer arbeitslos gemeldet. Das waren 298 mehr als noch im Vormonat und 505 mehr als im Vorjahr. Jeder fünfte Ausländer kommt aus Syrien.

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach beträgt 3,6 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 3,5 Prozent, im Landkreis Waldshut liegt die Quote bei 3,7 Prozent. Im Berichtsmonat wurden bei der Agentur für Arbeit Lörrach, dem Jobcenter Landkreis Lörrach und dem Jobcenter Landkreis Waldshut 7813 Arbeitslose gezählt. Dies sind 776 Personen mehr als im Vormonat und 385 (plus 5,2 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

Im Kreis Lörrach waren am Monatsende 4411 (plus 340 zum Vormonat) und im Kreis Waldshut 3402 (plus 436 zum Vormonat) Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahm die Arbeitslosigkeit im Landkreis Lörrach um 60 gemeldete Personen ab und im Landkreis Waldshut um 445 arbeitslos gemeldete Personen zu.

Im Januar meldeten sich 2432 Personen neu oder erneut arbeitslos. Gleichzeitig beendeten 1673 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Januar 3254 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 722 neue Stellen gemeldet. Die Unternehmen meldeten in diesem Monat mehr als 700 offene Stellen, das entspricht einem Drittel mehr als im Januar des Vorjahres. Sedlmair sagt dazu: "Die Nachfrage ist ungebrochen hoch und es wird zunehmend schwieriger, diesen Bedarf zu decken.“