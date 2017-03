Bad Säckingen Freie Wähler stellen Pumpspeicherwerk Atdorf auf den Prüfstand

Bei ihrem politischen Aschermittwoch diskutierten die Freien Wähler Bad Säckingen die Folgen des PSW Atdorf. Bürgermeister Alexander Guhl referierte dabei die Position der Stadt Bad Säckingen. Fazit: Auch das Erörterungsverfahren hat viele Fragen offen gelassen.

Bad Säckingen – Welche Folgen das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf für Bad Säckingen hätte. Damit befasste sich der Ortsverband der Freien Wähler bei seinem politischen Aschermittwoch. Referent war Bürgermeister Alexander Guhl. Er verdeutlichte die Haltung der Trompeterstadt in dieser Frage, sparte im Hinblick auf das vor wenigen Wochen beendete Erörterungsverfahren aber auch nicht mit Kritik an dem Vorhaben und den Verantwortlichen. Demnach seien "zu viele Fragen unbeantwortet" und viel Ungewissheit entstanden. "Wir wissen nicht, wie es jetzt konkret weiter geht oder ob überhaupt eine Bauabsicht besteht", so Guhl. In den Reihen der Freien Wähler gibt es indes durchaus Stimmen, die das Projekt für "energiepolitisch geboten" erachten.

Wie Guhl erklärte, wäre das PSW Atdorf im Falle der Realisierung die größte Anlage dieser Art in Europa – und das in einem Gebiet, das bereits "einschlägig vorbelastet" sei. Umso wichtiger sei es aus Sicht der Stadt, dass gewisse Grundforderungen erfüllt würden: Die Planungshoheit der Kommune müsse erhalten bleiben. Das gelte insbesondere im Hinblick auf das ohnehin schon knappe Reservoir an Ausgleichsflächen, die die Stadt eigentlich für die eigenen Entwicklungspläne benötige, aber auch bezüglich möglicher Enteignungen. Außerdem dürfe der Gesundheits- und Tourismussektor durch das PSW nicht geschädigt werden. Immerhin gehe es um 1600 Arbeitsplätze und rund 200000 Übernachtungen pro Jahr. Ganz besonders dürfe das PSW aber nicht der Autobahn in die Quere kommen: "Für uns ist es wichtig, dass die Autobahn kommt", betonte Guhl. Problematisch aus Sicht des Bürgermeisters ist, dass die Notwendigkeit des Vorhabens von der Schluchseewerk AG während des Erörterungsverfahrens nicht nachgewiesen werden konnte. Mehr noch: "Laut Experten gelingt die Energiewende auch ohne das PSW Atdorf."

Kritik gibt es seitens des Bürgermeisters nach wie vor an der fehlenden "Waffengleichheit" der Einwender gegenüber dem Antragssteller Schluchseewerke: "Wir haben uns das Vorhaben nicht gewünscht, mussten aber inzwischen 200000 Euro allein für juristische Beratung ausgeben." Mit diesem Geld hätte man auch wichtigeres tun können, so Guhl weiter. Mehr Unterstützung von Land und Bund in derartigen Fällen wäre dringend erforderlich.

Unter den Freien Wählern gibt es in Sachen PSW Atdorf gegensätzliche Ansichten. Der Vorsitzende Gerhard Faller fordert eine Priorisierung der Autobahnplanung gegenüber dem PSW. Wolfgang Wenk sieht Bad Säckingen aus naturschutztechnischer Sicht als "den großen Verlierer". Denn es werde ein einmaliges Gebiet zerstört, während viele Ausgleichsmaßnahmen anderswo vorgenommen werden: "Und all das aus privatwirtschaftlichen Interessen", so Wenk weiter. Hingegen sieht Thomas Knapp derzeit keine Alternative zur Pumpspeichertechnik: "Keine andere Technik hat eine so hohe Effektivität und ist so schnell umschaltbar", konstatierte der Physiker. Für höchst bedeutsam hält Knapp Pumpspeicher vor allem bei der Gewährleistung der Netzstabilität: "Das wird immer wichtiger. Daher sind solche Anlagen auch in 20 Jahren noch sinnvoll."