BadSäckingen Frauengymnastikverein Wallbach: Versammlung bestätigt bewährten Vorstand

Frauengymnastikverein Wallbach zieht Bilanz und bestätigt bewährten Vorstand. Im nächsten Jahr feiert der Verein seinen 50. Geburtstag.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wallbach – Ehrungen, Wahlen und der Beschluss einer neuen Satzung standen am Freitagabend auf der Tagesordnung der Hauptversammlung des Frauengymnastikvereins Wallbach im Pfarrhaus. Der Satzung des Vereins, der im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, war veraltet, stammte aus dem Gründungsjahr (1968).

Sie musste ergänzt und angepasst werden, um den Nachweis eines gemeinnützigen Vereines zu erbringen. Beschlossen wurde die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von jährlich 30 auf 40 Euro, da die eingenommen Beträge kaum ausgereicht hatten, um die Trainerstunden zu finanzieren.

Bei den Wahlen wurde der Vorstand gesamt in seinen Ämtern bestätigt. Mechthilde Uhl bleibt Vorsitzende, Dagmar Kühn Stellvertreterin, Brunhilde Gebelein Schriftführerin, Lioba Huber Kassiererin, Regine Warga und Ursel Kromer Beisitzer. Geehrt wurden Gina Müller für 45 Jahre Vereinszugehörigkeit, Helga Wunderle, Hedwig Schneider, Gisela Huber und Annarös Blümlein für 40 Jahre, Monika Stratz für 25 Jahre.

Genau 38 Damen sind es, die sich immer am Montagabend zum Turnen treffen. Um 20 Uhr. Statt Tagesschau und Herzkino im TV, rappeln sich die Damen, zu, für ihr Alter später Stunde noch auf, um durch Turnen körperlich fit zu bleiben.

So viel Elan imponiert den Trainierinnen Sandra Bühler, Conny Danner und Petra Welle. Es „macht Spaß, Sie fit zu halten. Sie sind für Ihr Alter rüstig und fit“, erklärte Bühler. Fleißigste Turnerin waren Rosmarie Jäger mit 38, Lioba Huber mit 35 und Lilo Huber mit 34 Teilnahmen. Laut Jahresrückblick der Schriftführerin wurde im vergangen Jahr einiges unternommen: Neben Hauptversammlung und Wanderungen, standen Ausflüge, unter anderem zur Wilhelma nach Stuttgart und die Weihnachtsfeier im Müllmuseum auf dem Programm.

Das neue Jahr begann mit der Jahrestagung, einem närrischen Zusammensein im Februar und der Aschermittwochswanderung. Auch 2017 ist einiges geplant: Die Wandertage am 4. und 5. Juni, der Basar am 3. Dezember in der Werkstatt für behinderte Menschen, eine Wanderung rund um Wallbach, gemeinsam mit den Ehemännern und einem abschließenden Grillen.

Trotz regem Probenbesuch (jede Turnerin zahlt hierfür einen Euro), wünscht sich der Verein mehr Einnahmen, um genügend Rücklagen zu bilden. Am Freitagabend konnte jedoch trotz einiger Vorschläge nicht die zündende Idee gefunden werden. Ortsvorsteher Fred Thelen freute sich über den Elan der Turnerinnen: "Das, was Sie machen, trägt zur Volksgesundheit des Dorfes bei." Er hoffe, dass es den Verein noch lange geben werde, denn „das ist wichtig für ein Dorf.“

Der Verein

Der Frauengymnastikverein Wallbach

wurde 1968 gegründet und hat aktuell 38 Mitglieder. Training ist immer montags von 20 bis 21 Uhr. Vorsitzende ist Mechthilde Uhl. Kontakt: 07761/83 15.

Informationen im Internet: fgvwallbach@web.de