Bad Säckingen Frau droht vom Balkon zu springen

Laut Polizei befand sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Beamte konnten sie überwältigen und zu einem Arzt bringen.

Auf einem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses stand laut Polizei am Sonntagvormittag eine schreiende Frau, die Gegenstände in die Tiefe warf. Sie reagierte nicht auf Ansprache und schien in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein. Da die Frau androhte, vom Balkon zu springen, breitete die zur Unterstützung herbeigerufene Feuerwehr ein Sprungtuch aus. Nachdem Feuerwehrleute die Wohnungstür geöffnet hatten, betraten Polizeibeamte die Wohnung und überwältigten die Frau. Sie wurde anschließend von einem Arzt untersucht und in eine Fachklinik eingewiesen.