Bad Säckingen Förderverein Spital: Die Sorge ums Krankenhaus bleibt groß

1000 Besucher haben in den vergangenen Wochen die Vorträge des Fördervereins für das Spital Bad Säckingen gehört. Die Mehrzahl fühle sich von der Politik im Stich gelassen, erklärt der Förderverein. Gleichzeitig rufen die Mitglieder die Bevölkerung zum Besuch der Kreistagssitzung am nächsten Mittwoch auf. Dort geht es um die Weichenstellung der Gesundheitsversorgung am Hochrhein.

Bad Säckingen/Region (msb) Die Informationsveranstaltungen zur Krankenhausgrundversorgung im Landkreis Waldshut wurde aus Sicht des Fördervereins für das Spital Bad Säckingen von den Bürgern stark angenommen. In einer Mitteilung fällt die Bilanz dementsprechend hoch zufrieden aus. Fast 1000 Menschen haben demnach die Veranstaltungen in den vergangenen Wochen besucht. Nun ruft die Vereinsführung die Bürger der Region dazu auf, in ebenso großer Zahl zur Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr in Waldshut zu kommen. Dort sollen die Weichen für die Zukunft der Krankenhausversorgung im Landkreis gestellt werden.

"Die Teilnehmer fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und haben ihren Unmut deutlich zum Ausdruck gebracht", konstatiert die Vorsitzende des Fördervereins, Beatrix Köster, am Ende der Informationstour, die sie gemeinsam mit dem früheren Chefarzt der Bad Säckinger Unfallchirurgie, Jürgen Stadler, im westlichen Landkreis absolviert hat. Neun Vortragsabende hat es gegeben. Das Interesse seitens der Menschen zwischen Bad Säckingen und Todtmoos erwies sich als groß. Die besucherstärkste Veranstaltung im Bad Säckinger Kursaal lockte allein 200 Besucher an.

Die Erkenntnis des Fördervereins lautet jedenfalls: Hätten die Auftraggeber für das Kienbaum-Gutachten die Bettenzahl für die Bevölkerung im Landkreis Waldshut ins Spiel gebracht, hätte schnell deutlich werden müssen, "dass das Bad Säckinger Krankenhaus in vollem Umfang hätte bestehen bleiben müssen", so Köster weiter. Sowohl für den Förderverein als auch für die Bevölkerung sei es unverständlich, "wie mit Menschenleben fahrlässig umgegangen und unsere Gesundheitsversorgung gefährdet wird", heißt es in der Mitteilung. Der Förderverein stelle sich nicht grundsätzlich gegen ein Zentralkrankenhaus, heißt es in der Mitteilung, aber die Vorsitzende kündigt Widerstand für den Fall an, dass gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten würden.

Vor allem versucht der Verein im Hinblick auf die nächste Kreistagssitzung am kommenden Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr im Landratsamt in Waldshut, möglichst viel Publikum zu mobilisieren. Die Sitzung könnte zum Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft der Krankenhausversorgung im Landkreis werden. Denn das Gremium befasst sich zum einen mit den dringend notwendigen Sanierungen im Spital Bad Säckingen, andererseits aber auch damit, ob nun in die Planung eines zentralen Krankenhauses eingestiegen werden solle.

Wie Landrat Martin Kistler jüngst erklärte, sei eben die Weichenstellung in Richtung Zentralspital die Vorbedingung dafür, dass der Landkreis mit Fördermitteln für die Sanierung des Hauses in Bad Säckingen rechnen könne. Bei der Sanierung stehen wiederum zwei Varianten zur Auswahl: Die 80-Betten-Lösung, also eine Aufrechterhaltung des jetzigen Standes. Die Kosten hierfür belaufen sich laut derzeitigen Berechnungen auf zehn Millionen Euro. Variante zwei sieht eine Ertüchtigung des Hauses mit Erweiterung auf 120 Betten vor, was rund drei Millionen Euro mehr kosten würde. Beides wären jedoch nur temporäre Lösungen, angelegt auf zehn bis 15 Jahre.

Wie der Förderverein in seiner Mitteilung verdeutlicht, fordert er mindestens 120 Betten, mit der Grund- und Regelversorgung also der Inneren Medizin, Chirurgie, Anästhesie, Notfallambulanz über 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche – "wie es das neue Gesetz vorgibt", betont Beatrix Köster. Nur so könne die medizinische Grundversorgung im Landkreis gewährleistet werden.