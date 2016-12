Bad Säckingen Förderverein Spital Bad Säckingen veranstaltet Weihnachtsumtrunk

Mitglieder diskutieren mit Büergermeister Alexander Guhl und Stadtrat Fred Thelen. Mitglieder äußern Kritik an Landrat und Geschäftsführung und heben Bedeutung des Standortes für die Notfallversorgung hervor

Der Förderverein Spital Bad Säckingen hat am Mittwochabend zu einem Weihnachtsumtrunk vor dem Einkaufszentrum Lohgerbe eingeladen. Der gemeinnützige Verein um die Vorsitzende Beatrix Köster setzte ein Zeichen für die Sicherstellung einer flächendeckenden Grund- und Regelversorgung am Spitalstandort Bad Säckingen und Umgebung. Auch Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl war anwesend.

Während der Förderverein fleißig Glühwein ausschenkte, begrüßte Guhl die anwesenden Bürger und Spitalmitarbeiter. „Wie man hier sehen kann, eint dieses Thema die Stadt und versetzt uns alle in große Sorge“, sagte Guhl mit Blick auf die zahlreich erschienenen Bürger. Die bisherige Umsetzung des Beschlusses, der die Grund- und Regelversorgung im eigenen Haus klar festgelegt habe, sei inakzeptabel. Vor allem der Brandschutz im Bad Säckinger Klinikum sei ein großes Problem und müsse dringend verbessert werden. „Denn der Kreis Waldshut braucht zwingend zwei Krankenhäuser“, machte Guhl deutlich. Er sei zuversichtlich dass die Bau- und Umsetzungsmaßnahmen realisiert werden und bald beginnen.

Rainer Kaskel, Kreistagsmitglied und Erster Stellvertreter im Landrat, sprang dem Kreis Waldshut zur Seite. Er sprach von Umbau- und Erneuerungskosten über insgesamt 11 Millionen Euro. „Der Landrat bemüht sich wirklich, auch wir können es nicht erzwingen“, erklärte Kaskel. Die Verwaltung müsse stärker auf die Mitarbeiter des Spitals zugehen und ihnen die genauen Planungen und Zeiträume darlegen. Der Landkreis Waldshut sei der falsche Adressat der Kritik, vielmehr müsse man die anderen 60 Prozent der Anteilseigner hinterfragen. „Die sind nicht bereit, weitere Gelder zur Verfügung zu stellen.“

Mit dieser Ansicht der Dinge hatte Kaskel einen schweren Stand. Rolf Metzger, Mitglied im Förderverein und ehemals Stadtrat, warf dem Landrat vor, dass er die Erstversorgung in Bad Säckingen nicht ernst nehme.

„Die Behauptung, die Notfallversorgung sei gesichert, ist ungeheuerlich“, so Metzger. Für ihn sei das größte Problem die Zeit, das Krankenhaus Bad Säckingen blute personell aus. „Unser Spital war immer große Konkurrenz für Waldshut. Wenn es in Bad Säckingen fehlt, hat Waldshut sein Ziel erreicht“, so Metzger weiter. Man fühle sich hier von der Politik alleingelassen. Auch Stadt- und Kreisrat Fred Thelen (Freie Wähler) zeigte wenig Verständnis, sowohl für den Landrat, als auch die Geschäftsführerin der Spitäler Hochrhein GmbH. „An Frau Jeitner geht Bad Säckingen völlig vorbei“, so Thelen. Sie habe keinerlei Bezug zur Stadt und interessiere sich nicht für die Sorgen der Bürger.

Bei allen Diskussionen und Schuldzuweisungen wollte man aber nicht vergessen, den betroffenen Mitarbeitern des Spitals Bad Säckingen zu danken. „Einen großen Dank an das Krankenhauspersonal, das trotz der Perspektivlosigkeit ihrer Arbeitsplätze die Stellung hält“, sagte Metzger. Auch Beatrix Köster, Erste Vorsitzende des Spital-Fördervereins, konnte sich dem nur anschließen. Sie freute sich über die Anwesenheit so vieler Mitarbeiter des Spitals. In ihren Worten beschränkte sie sich auf Lob und Anerkennung für die Beschäftigten am Klinikum. „Ohne euch wäre das Spital schon längst tot. Wir werden weiter für euch und das Spital kämpfen“, so Köster.