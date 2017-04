Bad Säckingen Förderverein Spital Bad Säckingen: Regierungspräsidium soll im Krankenhausstreit endlich eingreifen

Verein beauftragt renommiertes Anwaltsbüro aus Stuttgart und Frankfurt. Die Juristen werfen dem Landkreis Waldshut gravierende Fehler bei der Organisation der Krankenhausversorgung vor

Der Förderverein Spital fordert das Regierungspräsidium Freiburg auf, sich in der Krankenhausfrage im Kreis Waldshut einzuschalten. Der Förderverein hat aus diesem Grund ein großes Stuttgarter Anwaltsbüro beauftragt. Die Freiburger Behörde soll als Kommunalaufsicht all jene Beschlüsse und Entscheidungen prüfen, die zur jetzigen Situation im Raum Bad Säckingen geführt haben. In erster Linie geht es dem Förderverein dabei um die Notfallversorgung.

In einem siebenseitigen Schreiben, das der Redaktion vorliegt, begründet die Anwaltskanzlei BRP im Auftrag des Fördervereins, warum ein Einschreiten des Freiburger Regierungspräsidiums (RP) dringend geboten sei. Eine Antwort auf das Schreiben stehe noch aus, so Wolfgang Köster, Vorstandsmitglied im Förderverein. Markus Adler, Sprecher des RP, sagte, seine Behörde prüfe noch, die Anfrage sei sehr umfangreich.

Wolfgang Köster betonte weiter, es gehe in dieser Angelegenheit nicht um die Frage eines Zentralspitals. Es gehe einzig um die Wiederherstellung einer geordneten Notfallversorgung im Raum Bad Säckingen, die der Verein nach wie vor nicht gewährleistet sieht.

Im Förderverein prüft man schon seit einiger Zeit rechtliche Schritte gegen den Landkreis wegen der Schließung von Notfalleinrichtungen im Bad Säckinger Krankenhaus. Nur: Der Verein selber ist nicht klageberechtigt. Betroffene Patienten könnten hingegen klagen. Rolf Metzger vom Förderverein hat bereits vor kurzem bei der Hauptversammlung des Fördervereins zugesagt, dass der Verein die Kosten übernehmen würde.

Vom Regierungspräsidium fordert der Verein nun konkretes Handeln. Der Anwalt des Vereins, Christian Wittmann von der Kanzlei BRP, geht in dem Schreiben an das RP von mehreren Rechtsverstößen durch den Landkreis aus. Das Bad Säckinger Spital sei im Krankenhausplan des Landes hinterlegt als Kreiskrankenhaus mit chirurgischer Fachabteilung sowie einer rund um die Uhr verfügbaren Notfallaufnahme mit Liegendanfahrt. Entgegen dieser Feststellung im Plan hätten GmbH und Kreistag durch Schließung der Chirurgie sowie der chirurgischen Notfallversorgung das Leistungsspektrum in Bad Säckingen ohne Rücksprache mit dem Regierungspräsidium oder dem Sozialministerium reduziert. Gleichzeitig seien jedoch in Waldshut die Kapazitäten im OP- oder Bettenbereich nicht im erforderlichen Maße erhöht worden, so Wittmann, weshalb die ordnungsgemäße Versorgung von schwerwiegenden Notfällen nicht oder nur unzureichend gewährleistet sei.

Dabei gehöre die Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen der Grund- und Regelversorgung zum Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung, schreibt der Anwalt weiter. Deutlich wird das im Landeskrankenhausgesetz, das den Stadt- und Landkreisen klar diese Aufgabe zuweist. Komme ein Landkreis dieser Aufgabe nicht nach, so Wittmann, könne das Regierungspräsidium eingreifen und mit entsprechenden Anordnungen die Versorgung wieder herstellen. Hinzu komme laut Wittmann die zivilrechtliche Sicht. Eine Schließung der Notaufnahme in Bad Säckingen ohne die Schaffung ausreichender Kapazitäten in Waldshut dürfte als „Organisationsmangel“ anzusehen sein. Für daraus resultierende Medizinschäden werde man die Spitäler GmbH verantwortlich machen können.

Fest steht für den Anwalt, dass „eine so einschneidende Maßnahme wie die Schließung der Notaufnahme und die Verlegung einer chirurgischen Abteilung einer eingehenden Struktur- und Bedarfsanalyse“ bedurft hätte. Diese sei jedoch weder vom Kreis noch von der Spitäler GmbH durchgeführt worden. Es sei deshalb Aufgabe des Regierungspräsidiums, eine solche Analyse durchzuführen oder für deren Durchführung zu sorgen. Erst auf deren Grundlage dürfe eine Umstrukturierung der Abteilungen erfolgen.

Klinikstruktur

Das Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung steht in der dreistufigen Gliederung am unteren Ende. Über dem Grund- und Regelversorger stehen die Mittelversorger (zum Beispiel Lörrach) und die Maximalversorger (zum Beispiel Uniklinik Freiburg). Zum Leistungsspektrum eines Krankenhauses der Grund- und Regelversorgung gehören eine Innere Abteilung, Chirurgie, Intensivstation, Anästhesie sowie eine 24-Stunden-Notfallambulanz und Notfallchirurgie an sieben Tagen die Woche.