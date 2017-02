Wallbach Förderverein Spital Bad Säckingen: Informationen zur aktuellen Lage aus erster Hand

Förderverein informiert über aktuelle Situation des Spitals. Bürger äußern Kritik an Versorgungsnotstände.

"Es ist fünf vor 12 Uhr." Mit dieser deutlichen Ansage versuchte Jürgen Stadtler, der frühere Leiter der Unfallchirurgie des Spitals Bad Säckingen, in einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend in Wallbach, über die aktuelle Situation des Spitals und den Ernst der Lage hinzuweisen. Stadler, Mitglied des Fördervereins des Spitals Bad Säckingen, kam gemeinsam mit Beatrix Köster, der Vorsitzenden des Fördervereins und Rolf Metzger, ehemaliger Stadtrat und ebenfalls Mitglied im Förderverein des Spitals. Gemeinsam machen sie sich stark mit ihrer Forderung nach einem funktionsfähigen Spital Bad Säckingen als Haus der Grund- und Regelversorgung, mit innerer und chirurgischer Abteilung sowie einer 24-Stunden-Notfallambulanz. Zur Infoveranstaltung im Gemeindesaal waren rund 60 Personen erschienen, die sich aus erster Hand ein Bild über die aktuelle Situation des Spitals machen wollen. Die Veranstaltung war die sechste von insgesamt neun geplanten des Fördervereins in der Region und sollte laut Stadler dazu dienen, dass hoffentlich "mehr Druck von der politischen Seite kommt."

Karina Weiß, die den urlaubenden Ortsvorsteher Fred Thelen vertrat, erklärte: "Wir vom Ortschaftsrat stehen voll hinter ihrem Engagement und ihrem Kampf für das Spital." Darüber freute sich Beatrix Köster: "Wenn alle so dahinter stehen würden, wie Ortsvorsteher Fred Thelen, wären alle weiter." "Es geht uns nicht darum, schlechte Stimmung zu machen", fügte sie hinzu." Jürgen Stadler prangerte einmal mehr die aktuellen Versorgungsnotstände der Patienten an, die Odyssee der Krankenwagen und Patienten, irgendwo zur Behandlung aufgenommen zu werden, die Wartezeiten im Waldshuter Spital bis ein Patient zu einer Operation zugelassen ist.

Vor allem ältere Menschen, die laut Stadler sofort operiert werden sollten, "Das ist Steinzeit, Mittelalter", erboste sich Stadler. "Dass bis jetzt noch kein Todesfall passiert ist, ist reiner Zufall. Es ist dem beherzten Zugriff Einzelner oder dem Zufall zu verdanken", machte Jürgen Stadler den Zuhörern bewusst. Zustimmendes Raunen der Besucher. Sie reagierten mit Unverständnis und Unmut, sparten nicht mit Kritik und Empörung. Viele der Anwesenden hatten mit Angehörigen das, was Stadler schilderte, selbst durchlebt. Eine Besucherin war mit ihrem Vater sogar nach Villingen-Schwenningen geschickt worden. "Ich finde es ganz schlimm, dass von oben herab über unser Leben bestimmt wird", ärgerte sich eine andere Besucherin.

Bürgermeister-Stellvertreterin Karina Weiß sprach den Kämpfern für das Spital am Ende der Veranstaltung Mut zu und bat, nicht aufzugeben.