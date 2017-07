vor 4 Stunden Maria Schlageter Bad Säckingen Förderverein Pro-Spital will Idee eines Bürgerspitals prüfen lassen

Um die Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können, schlägt der Förderverein ein Bürgerspital vor, das zu 51 Prozent von Stadt und Verein getragen werden würde. Heftige Kritik äußert der Verein am ehemaligen Waldshuter OB Martin Albers, an Philipp Frank und an der scheidenden Geschäftsführerin der Spitäler GmbH, Simone Jeitner.