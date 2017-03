Bad Säckingen Förderkreis der Stadtbücherei Bad Säckingen zieht positive Bilanz

Der neue barrierefreie Zugang zur Bücherei bewährt sich gut und auch die Bücherschränke in Rippolingen, Wallbach, im Schlosspark und auf dem Rudolf-Eberle-Platz kommen gut an. Weiterhin ist eine Aktion \"Heiß auf Lesen\" für Grundschüler geplant.

Bad Säckingen (mig) Der Förderkreis der Stadtbücherei Bad Säckingen hat in seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch eine positive Bilanz gezogen. „Die Bevölkerung kann mit der Bücherei sehr zufrieden sein“, meinte der Vorsitzende Bernhard Biendl.

Sehr erfreut zeigte sich der Förderkreis darüber, dass Menschen mit Behinderung sowie Besucher, die mit Rollatoren oder Kinderwagen unterwegs sind, die Bücherei nun dank einer neu gebauten Rampe leichter erreichen können. Das Projekt ging auf eine Initiative des Stadtrates Angelo de Rosa zurück. Das Technische Hilfswerk sowie Freundeskreis-Mitglieder und Privatleute halfen beim Bau mit, und der Behindertenbeirat sowie Gemeinderäte und besonders Morena Eckert unterstützten das Projekt durch Straßensammlungen finanziell. Bernhard Biendl dankte der Bücherei-Leiterin Martina Huber und ihren Mitarbeiterinnen Heike Bengs und Anita Wenisch für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement, das weit über das hinausreiche, was man angesichts des knapp bemessenen Stundenkontingents erwarten dürfe. Gut angenommen wurden die offenen Bücherschränke in Rippolingen und Wallbach sowie im Schlosspark und auf dem Rudolf-Eberle-Platz. „Dank der Videoüberwachung verzeichneten wir in letzter Zeit keine Fälle von Vandalismus mehr“, sagte der Vorsitzende. Er dankte seinem Stellvertreter Alex Müller, der 26 Mal mit dem Bücherei-Kater Othello aufgetreten war und die Kinder für das Lesen begeistert hatte. Diese Reihe wird fortgesetzt, und ebenso soll es während der Sommermonate erneut „Lesungen in fremden Gärten“ geben. Obwohl die Aufgabe des Förderkreises vor allem darin besteht, Geld zur Verbesserung des Angebots des Bücherei einzuwerben, hatte der Verein als kulturelle Höhepunkte drei Autorenlesungen organisiert.

Die Leiterin Martina Huber dankte den Freundeskreis-Mitgliedern für deren vielfältige Unterstützung. Die Zahl der Medien ist gestiegen und liegt nun bei 3400. Die Bücherei nahm im vergangenen Jahr 2000 Medien neu ins Angebot auf und sortierte 1600 ältere Werke aus. Weil die Institution wegen eines Wasserschadens drei Wochen lang geschlossen war, wurde mit 47 285 Ausleihen die magische 50 000-er-Grenze knapp verfehlt. Insgesamt verfügt die Bücherei über einen Bestand von 18 000 Medien. In diesem Jahr solle es wieder die Aktion „Heiß auf Lesen“ für Erst- bis Viertklässler geben, kündigte Martina Huber an, wofür man 200 neue Kinder- und Jugendbücher beschaffen werde. Am Badmattenfest und den Märchentagen werde man aber nicht mehr teilnehmen.

Vorsitzender Bernhard Biendl, sein Stellvertreter Alex Müller, Schatzmeisterin Ute Macht und die Beisitzer Michael Eggert und Inga Bloss wurden wiedergewählt. Elisabeth Möller-Giesen übernahm die Schriftführung von Heinz Schlögl, der nicht mehr kandidiert hatte. Neu im Beirat sind Klaus Umbreit und Elisabeth Eggert, während Jutta Hass nicht mehr zur Wahl stand.

Der Förderverein

Der Förderkreis der Stadtbücherei Bad Säckingen wurde 2004 gegründet und hat derzeit 52 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Bernhard Biendl. Kontakt: stadtbuecherei@bad-saeckingen.de.