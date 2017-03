Bad Säckingen Flüchtlingssituation entspannt sich: In Unterkünften herrscht Leerstand

Die Flüchtlingszahlen im Landkreis Waldshut gehen seit Monaten stark zurück. Aktuell leben noch 1289 Menschen in den Gemeinschaftsunterkünften. Platz wäre für 1889. Damit ist etwa ein Drittel der Kapazitäten ungenutzt. Der Kreis plant daher die Schließung von Einrichtungen. Allerdings warnen die verantwortlichen Stellen vor Euphorie: Die globale Situation habe sich nämlich keineswegs entspannt.

Bad Säckingen/Hochrhein – Die Zahl der Flüchtlinge im Landkreis Waldshut ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. In den Gemeinschaftsunterkünften herrschen inzwischen erhebliche Leerstände. Insgesamt ist rund ein Drittel der vorhandenen Platzkapazitäten ungenutzt. Daher wurden bereits einzelne Unterkünfte geschlossen, weitere sollen in naher Zukunft folgen, erklärt das Landratsamt Waldshut auf Nachfrage unserer Zeitung. Gleichwohl warnt die Kreisverwaltung vor zu großer Euphorie. Prognosen in Sachen weiterer Entwicklung der Flüchtlingssituation seien extrem schwierig, so Presseprecher Michael Swientek: "An der politischen Situation hat sich nichts Wesentliches verändert. Wie viele Flüchtlinge in den nächsten Monaten in den Landkreis kommen, ist völlig ungewiss."

Vor einem Jahr hätte dennoch niemand mit einer derart schnellen Entspannung der Situation gerechnet. 1997 Flüchtlinge waren Ende März 2016 im Landkreis Waldshut untergebracht. Pro Woche wurden dem Kreis bis zu 100 Menschen aus den Erstaufnahmestellen zugewiesen. Im großen Stil wurden neue Unterkünfte gebaut, angemietet oder Hallen als Notunterkünfte genutzt. Aktuell gibt es im Landkreis 1289 Flüchtlinge. "Die Zuweisungszahlen bewegen sich seit letztem April im ein- bis zweistelligen Bereich", so Swientek. Dementsprechend gebe es in den Gemeinschaftsunterkünften inzwischen viel ungenutzten Platz.

Die Gemeinschaftsunterkunft in Albbruck wurde daher bereits geschlossen. Sofern möglich sollen weitere der derzeit noch 18 Unterkünfte aufgelöst ist, kündigt Swientek an. Im Mai und Juli werde dies etwa mit den beiden Unterkünften in St. Blasien geschehen, wo die Mietverträge auslaufen. Eine GU in Waldshut soll im Herbst geschlossen werden. Für die Häuser im Gettnauer Boden in Bad Säckingen oder in den Eggerten in Wehr gebe es hingegen längerfristige Verträge, so dass diese in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiterbetrieben werden. Teilweise gebe es aber auch schon Gespräche mit Gemeinden, um vorhandene Unterkünfte für die Anschlussunterbringung nach Abschluss des Asylverfahrens zu nutzen. Denn dies ist Gemeindesache, und in den nächsten Wochen rechnet der Kreis mit hunderten Menschen, die eine Anerkennung ihres Antrages erhalten.

Personal wolle der Kreis derweil nicht abbauen, sagt Michael Swientek. Dieses werde für die Integrationsarbeit benötigt. In dieser Hinsicht finanziere der Landkreis etwa Programm "MIKA – Migranten integrieren durch Kultur und Arbeit". 25 Menschen hätten vergangenes Jahr dadurch in Arbeit vermittelt werden können, so Swientek: "Wir hoffen auf ähnliche Erfolge im Jahr 2017."

So hat sich die Flüchtlingssituation am Hochrhein verändert

Entwicklung der Flüchtlingszahlen: Ende März 2016 waren laut Landratsamt Waldshut 1997 Menschen in Unterkünften des Kreises untergebracht. Dies war zugleich der Höhepunkt des Zustroms an Flüchtlingen. Ende Juni lebten noch 1795 Leute in den Gemeinschaftsunterkünften. Seither geht die Zahl kontinuierlich zurück. Am 15. Februar waren noch 1289 Menschen im Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die monatliche Zuweisung neuer Flüchtlinge lag in den vergangenen Monaten bei neun bis 17 Personen. Vor einem Jahr betrug sie noch mehr als 300 pro Monat. 37 Menschen wurden laut Landratsamt während des vergangenen Jahres abgeschoben.

Wie sich die Flüchtlingszahlen in den vergangenen Monaten entwickelt haben zeigt unsere interaktive Grafik: www.sk.de/exklusiv