Bad Säckingen Flüchting Sheraz Malik trägt den SÜDKURIER aus

Im Februar 2016 flüchtet Malik alleine aus Pakistan nach Deutschland. Er lernt die Sprache schnell, findet Arbeit. Jetzt ist der 31-Jähriger SÜDKURIER-Zusteller für Zeitungen und Briefe – und bei den Leuten wegen seiner Freundlichkeit sehr beliebt.

Für Sheraz Malik aus Pakistan hat in Bad Säckingen ein neues Leben begonnen. Anfang 2016 kam er nach Deutschland, mittlerweile arbeitet er als Zusteller und versorgt in einem Teil von Bad Säckingen die Leser mit dem SÜDKURIER, zudem trägt er die Post aus. Dass er nach dem beschwerlichen Weg nach Deutschland schnell eine Arbeit gefunden hat, macht ihn besonders stolz.

Eine 40-Stunden-Arbeitswoche ist üblich in Deutschland. Für Sheraz Malik ein Wunder – und ein Geschenk. Denn seine Arbeit ermöglicht ihm, auch seine Familie in Pakistan finanziell zu unterstützen. Um sich diesen Traum zu erfüllen, war der 31-Jährige acht Monate lang mit dem Bus und Flugzeug, mit dem Boot und zu Fuß unterwegs, um über die Türkei, Griechenland, Ungarn und Österreich nach Deutschland zu gelangen. Im Februar 2016 ist er in Deutschland angekommen. Heute ist der junge Mann täglich ab dem frühen Morgen für die Direktkurier Zustell- Druck und Logistik GmbH (DKZ), eine Tochterfirma des SÜDKURIER Medienhauses, unterwegs. Nachdem er zwei Bezirke mit der morgendlichen Zeitung versorgt hat, macht er sich auf den Weg, um in drei Bezirken die Post zu verteilen. Dafür ist er jeden Tag bis in den Nachmittag unterwegs. In seiner Freizeit, nutzt er sein Handy um die deutsche Sprache zu lernen.

Als Sheraz Malik im Februar des vergangenen Jahres über München, Karlsruhe und Ellwangen in Bad Säckingen angekommen war, war es sein großes Bestreben, Arbeit zu finden. In seiner Heimat Pakistan arbeitete er in einem kleinen Laden und verkaufte Handys, bis er Opfer eines Überfalls geworden ist. Eine schwere Kopfverletzung und der folgende Tod seines Vaters kurz darauf, ließen in ihm den Entschluss reifen, seine Heimat Pakistan zu verlassen. Zurück ließ er seine Frau, die zu diesem Zeitpunkt mit dem zweiten Kind schwanger war, eine damals zweijährige Tochter sowie seine Mutter und eine Schwester. „Meine jüngere Tochter kenne ich nur von Fotos“, erzählt er.

Inzwischen klappt es immer besser mit der deutschen Sprache, auch wenn er hin und wieder auf sein Smartphone und eine dort abgespeicherte App zurückgreifen muss. Im März stellte sich der junge Mann dann in Bad Säckingen bei Heike Basile, Mitarbeiterin der DKZ vor. „Zu dieser Zeit kamen die jungen Männer immer in ganzen Gruppen und stellten sich bei uns vor“, erzählt Heike Basile. Sheraz Malik machte sich alleine auf den Weg. Seit dieser Zeit ist er jeden Tag mit dem Rad unterwegs und verteilt Zeitungen und die Post. „Die Leute mögen ihn, weil er immer so freundlich ist“, weiß Heike Basile. Die DKZ hat übrigens immer Bedarf an engagierten Interessenten, wie Sheraz Malik. Die Hälfte seines Geldes schickt er an seine Familie nach Pakistan. „Mein Wunsch ist es, meine Familie nach Deutschland zu holen“, erklärt er. Noch bis Februar 2018 kann Malik in der Containersiedlung in den Langfuhren wohnen und hofft, dass er bis dann eine größere Wohnung findet, damit auch seine Familie Platz hat.