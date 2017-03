Bad Säckingen Flamenco-Gitarrist Oliver Fabro bei Bad Säckinger Stadtgeschichten

Spanisches Temperament gibt es bei der Multimediareportage von Rainer Jörger am 1. und 2. April im Kursaal zu fühlen: Der Gitarrist Oliver Fabro, der sich in Stilrichtungen wie Flamenco, Pop, Soul und Jazz zu Hause fühlt, gibt spannende Einblicke in sein musikalisches Schaffen.

Bad Säckingen – Auf der Suche nach interessanten Künstlern führten die Dreharbeiten für die „Bad Säckinger Stadtgeschichten“ Kameramann, Fotograf und Journalist Rainer Jörger auch zu dem Flamenco-Gitarristen Oliver Fabro. Der Musiker spielt in fünf verschiedenen Bands, fühlt sich in den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen, wie Flamenco, Pop, Soul und Jazz zu Haus. Oliver Fabro ist zudem als Studiomusiker tätig, als Toningenieur und Produzent im eigenen Musikverlag und Tonstudio Fabro Records. Zusätzlich gibt der Tausendsassa an zwei Tagen pro Woche an der Musikschule Baden Musikunterricht. Fabro ist diplomierter Musiklehrer, hat Musik studiert, Hauptfach klassische Gitarre.

Wo andere Leute reihenweise Bücher stehen haben, stehen bei Oliver Fabro Gitarren. Rund 20 verschiedene Gitarren nennt er sein Eigen. Darunter akustische und elektrische, Ukulele, Mandoline, eine indische Sitar und eine in Spanien handgefertigte Gitarre, die „La Especial.“ Jede von ihnen hat ihr eigenes Plätzchen, ruht sorgsam in einem schwarzen Koffer verstaut.

Beim Betreten der Räumlichkeiten von Oliver Fabro fällt das Auge des Betrachters vor allem auf ein riesiges Mischpult, mehrere PCs, nacheinander angeordnet und einen Raum, der komplett mit gelbem Styropor ausgekleidet ist. Die Form des Materials erinnert durch die spitzen Einkerbungen an Eierschachteln. Doch schnell wird die Bedeutung dieses Raumes klar. Zwei Musiker stehen an Mikrofonen, warten auf ein Zeichen von Oliver Fabro am Mischpult. Hier in seinem Tonstudio im Untergeschoss seines Hauses ist die zweite Heimat Fabros.

Mit neun Jahren begann Fabro Gitarre zu spielen. Aus Begabung wurde Leidenschaft, aus Spiel Geschäft. Im Jahr 1991 nahm er seine erste CD mit eigenen Flamencoarrangements auf, 1995 gründete er seine eigene Firma Fabro Records. Wie feurig Flamencomusik auf einer Gitarre klingen kann, davon können sich die Besucher der Multimediareportage überzeugen.

Bad Säckinger Stadtgeschichten