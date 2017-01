Bad Säckingen Firma Otto Suhner: Neues Konzept in der Schleiftechnik

Das Unternehmen Otto Suhner blickt auf ein gutes Jahr zurück. 30 Millionen Euro Umsatz machte die Firma alleine am Standort Bad Säckingen. Die neue Generation einer Schleifmaschine "Rotomax 2018" soll künftig ein Drittel des Umsatzes ausmachen.

"Rotomax 2018". Diese neue Generation einer Schleifmaschine soll künftig ein Drittel des Umsatzes der Firma Otto Suhner ausmachen. Momentan arbeiten die Fachleute mit dem Know-how für die wirtschaftliche Oberflächenbearbeitung, an einem ganz neuen Konzept mit Alleinstellungsmerkmal. "In diesem Bereich ist die Firma Suhner eindeutig führend", zeigte sich Vorstandsvorsitzender Jürg Huber von der Suhner Holding zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr 2016.

Der Beginn des neuen Jahres ist auch bei der Firma Otto Suhner immer ein fester Termin, die Außendienstmitarbeiter aus den Tochtergesellschaften weltweit, an den Standort Bad Säckingen einzuladen und zu briefen, aber auch Wiedersehen zu feiern. Im Rahmen dieses Treffens werden die Neuheiten vorgestellt und besprochen, neue Außendienstmitarbeiter geschult, aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Und dieses Einen der Mitarbeiter zeigt sich in deren Motivation und Arbeitseinstellung. Immerhin 120 Millionen schweizer Franken weltweit hat die Firma im vergangenen Jahr umgesetzt. "Das ist das gleiche Ergebnis wie im Jahr zuvor", so Jürg Suhner. Doch hat die Firma für Maschinen und Werkzeuge in vielen Bereichen investiert und erweitert.

Allein 30 Millionen Euro Umsatz hat der Bad Säckinger Standort mit seinen 140 Mitarbeitern – wovon 30 im Außendienst tätig sind – erwirtschaftet. Das bedeutet ein fünfprozentiges Wachstum im Bereich der Schleifmaschinen. "Bad Säckingen hat gut gearbeitet", zeigt sich auch der Bad Säckinger Geschäftsführer Rene Ackermann zufrieden. Ackermann hatte bis zum Jahresende 2016 außer der Geschäftsführung auch die Divisionsleitung der Firma Otto Suhner inne. "Seit dem neuen Jahr heißt der neue Divisionsleiter Marcel Voyame, der im Standort in der Schweiz beschäftigt ist. Zum Ende des neuen Jahres gibt Ackermann aber auch die Geschäftsführung in Bad Säckingen ab und geht nach 20-jähriger Tätigkeit als Geschäftsführer in den Ruhestand. "Momentan sind wir gerade dabei, einen neuen Geschäftsführer einzuarbeiten und vorzuschlagen", ist alles, was Ackermann über seinen Nachfolger verrät. Erst 2014 hat die Firma Otto Suhner ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereiche Maschinen, Werkzeuge und Know-how für die wirtschaftliche Oberflächenbearbeitung.

Weitere Schwerpunkte bilden das Baukasten-System LCA für die kostengünstige Rationalisierung beim Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen sowie Antriebs- und Kraftübertragungselemente. Das Bad Säckinger Werk wurde 1928 gegründet und firmiert seit 1932 als „Otto Suhner GmbH“. 1992 wurde das heutige Firmengebäude im Industriegebiet Trottäcker bezogen. Dort sind heute rund 140 Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind 30 Außendienstmitarbeiter in ganz Deutschland tätig.