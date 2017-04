Bad Säckingen Firma Franke realisiert Millionen-Projekt in Bad Säckingen

Firma Franke realisiert Millionen-Projekt in Bad Säckingen

Der Küchenspezialist baut im Gewerbegebiet Trottäcker ein großes Logistikzentrum für 25 Millionen Euro.

Die Franke Gruppe investiert in den Standort Bad Säckingen. Bis Ende 2018 erweitert die Gruppe auf dem Gelände der Franke GmbH das bestehende Logistikzentrum mit einem vollautomatischen Hochregallager für die Divisionen Franke Kitchen Systems und Franke Water Systems. Das berichtet das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung. Durch die automatisierte Lagerung und Versandbereitstellung will die Franke künftig einen deutlich effizienteren und flexibleren Warenstrom für seine Kunden gewährleisten, heißt es.

Franke wächst und baut seine Logistikaktivitäten am deutschen Standort Bad Säckingen aus. So haben zum Jahresbeginn die Bauarbeiten für ein hochmodernes Logistikzentrum begonnen, dessen Generalplanung ein Heidelberger Planungsbüro übernommen hat. Laut Geschäftsführer Stefan Kükenhöhner stellt das Neubauprojekt mit Kosten von gut 25 Millionen Euro für die Franke Gruppe eine bedeutende, zukunftssichernde Investition dar. Zudem könnten hier bis 2025 bis zu 100 zusätzliche Beschäftigte eingestellt werden, so Kükenhöhner.

Bis Ende 2018 soll auf dem rund 59.000 Quadratmeter Firmengrundstück an der Mumpferfährstraße ein neues vollautomatisches Hochregallager samt acht Laderampen für den Wareneingang entstehen. Mit einer Höhe von gut 29 Metern fasst das neue zwölfstöckige Hochregallager nach Unternehmensangaben rund 135.000 Quadratmeter und bietet damit Platz für 25.000 Paletten. Zusätzlich werde die bestehenden Lagerkapazitäten um eine Erweiterungshalle von ca. 4.000 Quadratmeter ergänzt.

Die Wareneinlagerung im neuen Hochregallager sowie der Warentransport zu den modernen Packstraßen erfolge vollautomatisch.

Mit Hilfe einer Förderstraße gelangt die Ware über die Produktionshalle in den neuen Pack- und Versandbereich. Hier wird schließlich über 25 Lkw-Rampen – jeweils sortiert nach der jeweiligen Transportart – verladen.

Dank des neuen Logistikzentrum könne Franke seine Warenabwicklung in Zukunft deutlich effizienter und flexibler gestalten, so Kükenhöhner, so dass etwa die Standardprodukte innerhalb von zwei bis 24 Stunden nach Auftragseingang ausgeliefert werden.

Ab 2019 soll das neue Hochregallager auch von der Division Franke Water Systems genutzt werden und für beide Geschäftsbereiche als europäisches Zentrallager dienen.

Für die geplanten Bauarbeiten sollen auf dem Gelände der Franke GmbH Teile der Bestandsgebäude sowie Parkplätze umgesiedelt werden. Im Zuge dessen erfährt beispielsweise die Kantine eine grundlegende Neugestaltung. Diese wird laut Mitteilung bereits im Mai dieses Jahres eingeweiht.

Mit der Herstellung der ersten Spültische aus Edelstahl begann 1931 die Erfolgsgeschichte der Franke Kitchen Systems – dem heute weltweit größten Spülenhersteller und Anbieter von hochwertigen Armaturen, Abfalltrennsystemen und Dunstabzugshauben. Die Franke GmbH, die deutsche Produktions- und Vertriebsgesellschaft der Division Kitchen Systems, hat ihren Sitz in Bad Säckingen und beschäftigt 230 Mitarbeiter. Seit 1955 werden hier Edelstahlspülen entwickelt, gefertigt und zusammen mit praktischen Zubehörteilen in alle Welt versendet.