Bad Säckingen Finissage beim Grand Salon

Fünfwöchige Ausstellung in der Kulturvilla Berberich geht am Wochenende mit einem Konzert und der Preisverleihung zu Ende

Bad Säckingen – Ein erfolgreicher Grand Salon 2017 geht am Wochenende mit Rahmenprogramm nach fünf Wochen zu Ende. Bis zum vergangenen Wochenende haben bereits etwa 1400 Besucher die Ausstellung besucht. In der aktuellen Woche haben die Besucher noch am Mittwoch, Donnerstag, Samstag & Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr die Gelegenheit die Ausstellung und natürlich auch die Preisträger zu würdigen. Das Abschlusswochenende steht im Zeichen zweier Veranstaltungen: Am Samstag, 18. februar, um 18.30 Uhr spielt Bernd Gast ein Gitarrenkonzert unter dem Titel „Bilder einer Ausstellung“. Fur den Grand Salon hat er sich einen ganz besonderen Dialog mit den Werken der Ausstellungen vorgenommen. Der Eintritt ist frei, Spende fur den aus Köln anreisenden Musiker sind sehr willkommen. Am Sonntag, 19. Februar, um 16 Uhr findet die Finissage und die Publikumspreis-Verleihung durch Burgermeister Alexander Guhl. Die ersten drei Gesamtsieger erhalten Geldpreise uber 500, 300, 200 Euro, die Kategoriepreistrager Sachpreise. Die Ausstellung ist anschließend noch bis 18 Uhr geoffnet und ab 16 Uhr ist der Eintritt frei. Begleitet wird die Ausstellung von einem Katalog mit allen Kunstlern und Werken. Uber eine eigens eingerichtete Facebook-Seite laßt sich der Salon in den Fotoalben mitverfolgen.