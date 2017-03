Bad Säckingen/Wallbach Filmreif: Fahrer mit 1,5 Promille liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Bad Säckingen

Eine filmreife Verfolgungsjagd durch Bad Säckingen und Wallbach lieferte sich ein betrunkener Autofahrer mit der Polizei. Letztlich stellte er sein Auto in Wallbach sogar ab und versuchte, zu Fuß zu entkommen...

Bad Säckingen – Eine Streife der Polizei wollte am Donnerstag gegen 1.10 Uhr in der Basler Straße einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer fuhr allerdings unvermittelt davon, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei folgte ihm mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, doch der Mann ignorierte die Aufforderungen zum Anhalten. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er über die Fricktalstraße, überquerte den Kreisverkehr links an der Mittelinsel vorbei und bog in die Schulhausstraße ab.

Laut Darstellung der Polizei flüchtete er weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wallbach, auf der Verfolgungsfahrt kam es mehrfach zu gefährlichen Situationen mit geparkten Fahrzeugen. In Wallbach stoppte das Auto und der Fahrer versuchte, zu Fuß in Richtung Bahnübergang zu fliehen. Er wurde von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen. Der 37 Jahre alte Mann stand unter Alkoholeinfluss, ein Test zeigte einen Wert von fast 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.