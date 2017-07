Bad Säckingen Feuerwehren zeigen Leistung

Neun Gruppen rangen am Samstag in Obersäckingen um die Leistungsabzeichen der Feuerwehr in Gold, Silber oder Bronze

Obersäckingen (her) "Die Leistungswettbewerbe sind eine gute Gelegenheit, Feuerwehrarbeit unter realitätsnahen Bedingungen zu sehen" erklärte Stadtkommandant Tobias Förster, als er die über 200 Gäste begrüßte, die sich am Samstag im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen in Obersäckingen, trafen, um mitzuerleben, wie neun Gruppen aus Bad Säckingen, Wehr, Laufenburg, Rickenbach, Stühlingen und Bonndorf darum kämpften, das Leistungsabzeichen der Lagebeurteilung in Bronze, Silber oder Gold zu erlangen.

Die Gruppen bestanden jeweils aus neun gestandenen Feuerwehrfrauen und -Männern, die unter den strengen Blicken der anwesenden 15 Schiedsrichter, gemäß den Regeln der Feuerwehr, einen Löschangriff durchführten (Bronze) oder eine Technische Hilfeleistung leisteten (Silber). Bei der Prüfung, die zum Leistungsabzeichen in Gold führte, war noch eine theoretische Prüfung abzulegen.

Alle neun Gruppen haben die entsprechenden Prüfungen bestanden und wurden in zwei Gruppen in Anwesenheit von Stadtkommandant Tobias Förster, Kreisbrandmeister Thomas Santl und dem Kreisverbandsvorsitzendem Manfred Rotzinger geehrt, in dem ihnen die Auszeichnung in Gold, Silber oder Bronze überreicht wurden.

Die Auszeichnung in Silber konnte man nur erhalten, wenn man zuvor die Prüfung für die Auszeichnung in Bronze absolviert hatte, die in Gold nur dann wenn man die Auszeichnungen in Bronze und Silber vorweisen konnte. Zwischen dem Erlangen der Leistungsabzeichen musste mindestens jeweils ein Jahr liegen.

Für die Verköstigung der Feuerwehrfrauen und -Männer und ihrer Angehörigen und Gäste sorgte vorzüglich die Feuerwehr Bad Säckingen, so dass diese im Schatten des Feuerwehrhauses, trotz Temperaturen über30 Grad Celsius, den Übungen der Männer und Frauen, die sich der Prüfung in voller Montur unterziehen mussten und ordentlich schwitzten, zuschauen konnten.