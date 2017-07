Bad Säckingen/Kreis Waldshut Feuerwehren aus dem Landkreis Waldshut gehen in Bad Säckingen aufs Ganze

Leistungsübung der Kreisfeuerwehren am Samstag in Bad Säckingen. Es geht um Abzeichen in Bronze, Silber und Gold

Bad Säckingen (msb) Damit im Ernstfall alles glatt läuft, braucht es eine leistungsstarke Feuerwehr. Gelegenheit die für das Erreichen des bronzenen, silbernen oder sogar goldenen Leistungsabzeichens die notwendigen Prüfungen abzulegen, haben die Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis am kommenden Samstag, 8. Juli, in Bad Säckingen. Gruppen von Feuerwehren aus Bad Säckingen, Wehr, Laufenburg, Rickenbach, Stühlingen und Bonndorf werden dabei an den Start gehen, sagt Bad Säckingens Stadtkommandant Tobias Förster. Besonders stolz sei er, dass aus Reihen der gastgebenden Feuerwehr Bad Säckingen nicht nur eine neunköpfige Einheit die Leistungsnachweise für Bronze ablegen wolle, sondern auch eine Gruppe nach gold strebt.

"Die Leistungswettbewerbe sind eine gute Gelegenheit, Feuerwehrarbeit under realitätsnahen Bedingungen zu sehen", so Förster. Daher seien die Wettkämpfe auch für Zuschauer durchaus interessant. Taktisches Vorgehen, der Einsatz von Technik – das Ganze eben unter den strengen Augen von Wertungsrichtern und ebenso engen Vorgaben. So ein Wettbewerb verlange den Feuerwehrleuten durchaus eine Menge ab – nicht nur in der Praxis, sondern auch bei den theoretischen Anforderungen.

Für Zuschauer interessant sein dürften die anspruchsvollen Aufgaben: Einen Löschangriff aufzubauen, inklusive Wasserentnahme von einem Hydranten oder aus einem Gewässer, das Ganze auf Zeit, nennt Förster als Beispiel. Oder aber die Rettung eines unter einem Auto eingeklemmten Fahrradfahrers. "Auf jeden Fall ist der Leistungswettbewerb auch eine gute Gelegenheit, sich über die Arbeit der Feuerwehr aus erster Hand zu informieren.