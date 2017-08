Bad Säckingen Feuerwehr im Unwetter-Einsatz

Mehrfach musste die Bad Säckinger Feuerwehr über das Wochenende ausrücken, um Folgen des Unwetters zu beseitigen.

Am Freitagabend stürzte durch den Sturm ein Baum auf eine Garage in der Wallbacher Rheinvogtstraße. Um das Gewicht auf das Garagendach zu reduzieren stutzten Einsatzkräfte aus Wallbach und Bad Säckingen einige Äste der entwurzelten Birke. Den Rest übernahm eine Fachfirma.



Am Samstagmittag folgten zwei weitere Sturm-Einsätze: Im Harpolingen musste ein Baum entfernt werden, der auf die Straße "Unterm Rain" gestürzt war. Fast zeitgleich wurden andere Einsatzkräfte zu einem "tierischen Einsatz" in der Friedrichstraße gerufen: Dort hatte der Starkregen einen Igel in ein Abwasserrohr gespült, woraus sich das Tier nicht mehr selbständig befreien konnte. Vier Feuerwehrleute befreiten den Igel und brachten ihn zum Aufpäppeln zu einem Fachmann.