Bad Säckingen Festival der Kulturen: Das plant das Jupa für die Neuauflage

Das Jugendparlament Bad Säckingen plant eine Neuauflage des Festivals der Kulturen am 16. September. Dafür sammeln die Jugendliche noch Ideen und freuen sich über Anregungen aus der Bevölkerung. Das Konzept soll am 18. März im Scheffel-Gymnasium vorgestellt werden.

Bad Säckingen – „Es soll das beste Festival of Cultures werden, noch größer, noch besser, noch bunter.“ Dies plant Sander Frank, stellvertretender Vorsitzender des Bad Säckinger Jugendparlaments (Jupa) und Hauptorganisator des Festivals der Kulturen. Die Veranstaltung im Schlosspark in Bad Säckingen findet am Samstag, 16. September statt. Die letztjährige Besucherzahl von rund 1000 Besuchern soll möglichst verdoppelt werden. Dafür braucht es vor allem gute Ideen, gute Showacts und eine perfekte Planung im Vorfeld. Das Jupa lädt für Samstag, 18. März, 19 Uhr, zu einem Konzeptgestaltungsabend in die Mensa des Scheffel-Gymnasiums in Bad Säckingen. Hier soll das Konzept vorgestellt und Kontakte geknüpft werden. Zudem soll dazu animiert werden, eigene Ideen und Vorschläge einzubringen oder Kritik zu äußern. Wichtig ist dem Hauptorganisator des Festivals, dass sich jeder und jede Kultur willkommen fühlt.

In diesem Jahr plant das Jupa einen zwölfstündigen Veranstaltungs-Marathon des Festivals of Cultures. Begann das Festival in den vergangenen Jahren nachmittags um 16 Uhr, so soll es nun bereits um 12 Uhr mittags starten. Ende der Veranstaltung ist 22 Uhr, doch das Jupa möchte wieder eine Verlängerung bis 24 Uhr beantragen. Außerdem plant das Jupa eine zusätzliche Bühne. Ideal wäre laut Sander Frank, „dass auf beiden Bühnen gleichzeitig gespielt werden wird“, doch das hinge von der Anzahl der Künstler ab. Wenn möglich, sollen auf der Hauptbühne hauptsächlich Gruppen auftreten und auf der zweiten Bühne ab 18 Uhr elektronische Musik gespielt werden. Sander Frank plant hier die Zusammenarbeit mit „Illusion Vibe Records“, zu deren Label verschiedene DJs gehören.

Das Jupa möchte das Festival aber nicht nur auf Musik- und Showacts zu begrenzen: Ein Kunsthändler soll eingeladen werden, der Fotoclub Wehr hat die Teilnahme mit einer Fotoausstellung in Aussicht gestellt. Angefragt hat das Jupa auch bei Vereinen, die Zusagen der Lebenshilfe, StadtOasen, Awo und Transfair/Weltlädele Murg stehen noch aus. Zugesagt hätten Murg im Wandel und auch der Verein Refugees Integrated, freut sich Frank. Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher mit gambischem und syrischem Essen. Pro Bad Säckingen hatte im vergangenen Jahr versprochen, beim diesjährigen Festival „Manpower bereitzustellen“, erzählt Hauptorganisator Frank. Froh ist das Jupa auch für die Unterstützung der Schulen: Dort dürfen im Vorverkauf Festivalbändchen verkauft werden, der genaue Zeitpunkt, zirka einen Monat vor dem Festival, wird zeitnah bekannt gegeben.

Derzeit rührt das Jupa fleißig die Werbetrommel für das Festival of Cultures, unter anderem in der WhatsApp-Gruppe, auf Facebook und auf Instagram, per Facebook-Aufruf wurden bereits schon die verschiedensten Bands und DJs angefragt. Der in der Region angesagte DJ Thimlife hat bereits seine Teilnahme zugesichert.