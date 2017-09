Bad Säckingen Felix Schreiner fordert Sanierung des Bad Säckinger Spitals: "Ich will endlich Bagger rollen sehen"

Interview mit dem Bundestagskandidaten Felix Schreiner (CDU) zur Wahl. Der Lauchringer redet teilweise richtig Tacheles.

Herr Schreiner, was ist das wichtigste politische Projekt der nächsten vier Jahre am Hochrhein?

Angesichts der Brisanz und Dringlichkeit ist es die Krankenhausversorgung. Hier müssen wir vorwärts kommen.

In Waldshut sagt man, das Gejammer aus Bad Säckingen sei übertrieben. Was sagen Sie?

Ich empfinde das nicht als Gejammer. Die Bürger machen sich verständlicherweise Gedanken über die Gesundheitsversorgung und üben Kritik, dass sich nichts bewegt. Besorgt bin ich allerdings, dass verstärkt in alten „Ost-West-Grenzen“ diskutiert wird. Wir sollten zusammen an einer gemeinsamen Lösung arbeiten. Dazu gehört Diskussion und Kritik in der Sache.

Droht die Spaltung des Landkreises? Nicht im rechtlichen, aber im gesellschaftlichen Sinne?

Es gibt gerade in Bad Säckingen das Gefühl, den Kürzeren zu ziehen. Ich bedauere das. Dagegen müssen wir Taten setzen. Das heißt: Der Beschluss vom Februar dieses Jahres muss umgesetzt werden. Der sagt zwar, wir bauen ein Zentralspital, aber bis dahin brauchen wir das Spital Bad Säckingen. Deshalb wird es für 12,8 Millionen Euro saniert. Ich will, dass jetzt endlich die Bagger rollen in Bad Säckingen.

Und warum geht dann bislang nichts?

Krankenhausversorgung ist ein Thema, für das wir in der Region einen Weg finden müssen. Da können wir nicht mit dem Finger nach Stuttgart zeigen. Das Landratsamt muss jetzt endlich zu Potte kommen.

Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Der Kreistag ist das Hauptorgan und steht über dem Landrat. Wieso hat man ihm nicht klipp und klar einen Marschbefehl mit Fristen gegeben?

Keiner im Kreistag hat erwartet, dass das Ganze derart verzögert wird. Wir haben dann plötzlich aus der Zeitung und anderen Quellen Sachen erfahren müssen, da sind wir im Kreistag aus den Socken gefallen. Im SÜDKURIER habe ich beispielsweise von der Kündigung der Geschäftsführerin Jeitner gelesen. Von Sozialminister Manfred Lucha habe ich erfahren, dass der Kreis überhaupt noch keinen Zuschussantrag gestellt hat. So kann man mit dem Kreistag nicht umgehen. Der Landrat muss jetzt schnellstens diese Sanierung des Bad Säckinger Standortes umsetzen.

Wie geht es jetzt weiter?

Der Landkreis muss mit dem Ministerium an einen Tisch sitzen, es muss eine Art Masterplan geben, anhand dem die einzelnen Schritte abgearbeitet werden. Wichtig ist mir, dass all das in größtmöglicher Offenheit und Transparenz passiert.

Gehen wir einen Schritt in die Zukunft, zehn bis 15 Jahre. Sie stehen für das Zentralkrankenhaus. Wie sieht dann die Versorgung der zweitgrößten Stadt im Landkreis aus?

Die Stadt braucht ein Portalkrankenhaus, ein Medizinisches Versorgungszentrum oder wie man es auch immer nennt. Über die Ausgestaltung müssen wir uns frühestmöglich Gedanken machen.

Mit Notfallversorgung?

Eine Notfallversorgung muss sein. Die Frage von Umfang und Organisation wird Sache der weiteren Planungen sein. Nochmal: Ich werbe für eine verlässliche Präsenz des Krankenhauses in Bad Säckingen. Das ist der Landkreis der Bevölkerung und dem Gesundheitsstandort schuldig.

Und wo wird das Zentralkrankenhaus stehen?

Jegliche Prognose wäre Spekulation. Das wird erst nach Vorlage eines Standortgutachtens und anhand objektiver Kriterien entschieden werden.

Das heißt, nach jetzigem Stand könnte das überall im Kreis sein.

Ja.

Was die Krankenhäuser zusätzlich belastet, ist der Hausärztemangel. Bürger ohne Hausarzt – noch vor 20 Jahren undenkbar – gehen heute mit hausärztlichen Indikationen ins Krankenhaus und belasten dort die Ambulanz zusätzlich. Was muss die Politik hier tun?

Wir müssen die haus- und fachärztliche Versorgung auf dem Land stabilisieren. Wir haben im Land bereits Steuerungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, an denen ich selber mitgearbeitet habe. Zum Beispiel ist das Stipendienprogramm für Landärzte im Verfahren. Nach Sachsen wird auch der baden-württembergische Landtag Unterstützung für Medizinstudenten beschließen, die sich für einige Jahre aufs Land verpflichten. Dann müssen wir über den Numerus Clausus nachdenken. Es müssen auch andere Kriterien im Zulassungsverfahren eine Rolle spielen: Berufsausbildung, Engagement beim Roten Kreuz oder Ähnliches.

Eigentlich ist ja die Selbstverwaltung der Ärzte, die kassenärztliche Vereinigung, dafür verantwortlich, dass eine flächendeckende Versorgung mit niedergelassenen Ärzten gewährleistet ist. Ist diese Selbstverwaltung gescheitert?

Ich würde jedenfalls ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ich stelle bei der KV Baden-Württemberg Versagen fest. Deshalb muss ich die Frage stellen, ob man sie noch braucht. Jüngstes Beispiel ist der Fall eines Facharztes aus dem östlichen Landkreis, den ich zwischenzeitlich sogar zur Prüfung an das Bundesgesundheitsministerium gegeben habe.

Kommen wir zu dem aus ihrer Sicht zweitwichtigsten Thema: zum Verkehr. Bei der A 98 – namentlich im Bereich Schwörstadt/Bad Säckingen – hat sich seit dem Beschluss zur Konsenstrasse 2012 nichts getan. Oder wissen Sie mehr?

Nein, es hat sich in der Tat nichts getan. Dabei haben wir Einigkeit erzielt, es ist genug Geld da, der Abschnitt ist im Bundesverkehrswegeplan bis 2030 im vordringlichen Bedarf. Die Voraussetzungen waren nie besser. Aber das Regierungspräsidium hat noch nicht einmal einen Trassenvergleich vorgelegt.

Woran liegt es?

Seit der letzten Landtagswahl bin ich am grünen Verkehrsminister Herrmann dran. Der muss sich endlich zur Autobahn bekennen und auch dem Regierungspräsidium Druck machen. Wenn das RP jammert „Wir sind unterbesetzt“, müssen Planungsaufträge eben nach außen vergeben werden. Oder ist dem RP womöglich der Freiburger Stadttunnel wichtiger als der Hochrhein mit seiner A 98?

2007 sagte der damalige Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg: In zehn Jahren rollen die Autos bei Bad Säckingen auf der Autobahn. Geben Sie eine neue Prognose ab?

Da kann man nur verlieren. Aber soviel: Wir haben die gesamte A 98 im Bundesverkehrswegplan bis 2030 im vordringlichen Bedarf. Bis dahin muss das Projekt laufen. Aber wir haben ja nicht einmal eine baureife Planung, weil Freiburg nicht voran kommt. Wir brauchen einen Projektbeirat zur Koordinierung des weiteren Vorgehens unter der Leitung des Landratsamtes. Ich hab übrigens Herrmanns Amtschef, Ministerialdirektor Uwe Lahl, wegen der Autobahnfrage an den Hochrhein eingeladen. Er kommt noch im September.

Und wie sieht es denn in Waldshut aus?

Ich favorisiere dort grundsätzlich die A 98-Bergtrasse. Aber man muss sehen, dass es sich um über 20 Jahre alte Planungen handelt. Für den Abschnitt Waldshut brauchen wir zunächst eine neue Diskussion.

Bleiben wir beim Verkehr und reden über das Nadelöhr Grimmelshofen. Wie geht es dort weiter?

Zunächst zur Bedeutung des Verkehrsabschnittes: Es handelt sich nicht um die Umfahrung eines kleinen Dorfes. Die B 314 ist wichtige Verbindung zwischen der B 34/A 98 und der A 81. Der rapide Anstieg der Belastung würde einen dreispurigen Ausbau rechtfertigen. Die ursprünglich Planung der Ortsumfahrung ist zehn Jahre alt und kostet 30 Millionen. Der Ortschaftsrat hat sich Gedanken über neue Trassenführung gemacht, die um die zehn Millionen günstiger sein könnte. Wir haben das durchgesprochen und ich habe sie an die Fachplaner des Verkehrsministeriums weitergeleitet.

Wie geht es bei der Elektrifizierung der Hochrheinbahn weiter?

Nachdem die Schweiz abgesprungen ist, weil wir den Fluglärm-Staatsvertrag nicht ratifiziert haben, gibt es jetzt wieder positive Signale. Das Land und die Schweiz haben Verträge für die nächste Planungsphase unterschrieben. Es besteht auch Einigkeit, sich die Finanzierung, etwa 100 Millionen, hälftig zu teilen. Ich bin optimistisch, dass wir in spätestens fünf Jahren mit dem Bau beginnen können.

Haben Sie auch eine Prognose für die Öffnung der Albtalstrecke?

Da bin ich echt sauer. Es ist unter aller Kanone, was das Regierungspräsidium da abliefert. Der Naturschutz liefert Gutachten für die Schließung und knallt das Verkehrsproblem anderen vor die Füße. Durch Buch fahren heute 1500 Autos, vorher waren es 500. Der Verkehrsminister kam am 22. August auf meine Einladung an den Hochrhein und hat sich für die Wiedereröffnung ausgesprochen. Ich fordere, dass jetzt schnell die nächsten Schritte folgen.

Zur Person

Felix Schreiner (31) ist Bundestagskandidat der CDU für den Wahlkreis Waldshut. Er studierte nach seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten Wirtschaftsrecht. 2003 trat er mit 17 Jahren in die CDU ein und wurde vier Jahre später zum Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes in Lauchringen gewählt. 2010 wählte ihn der Kreisverband zum damals jüngsten Kreisvorsitzenden der CDU in Deutschland und seit 2011 ist er Mitglied des Landtages in Stuttgart. Felix Schreiner ist verheiratet und lebt mit der Familie in Lauchringen.

