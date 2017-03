BadSäckingen Feilen am Programm: Jugendparlament plant Festival of Cultures

Feilen am Programm: Jugendparlament plant Festival of Cultures

Das Jugendparlament plant zum dritten Mal das Festival of Cultures. Die Veranstaltung soll im September 2000 Menschen in den Bad Säckinger Schlosspark locken. Zum Konzeptabend kommen nur wenige Teilnehmer.

Bad Säckingen – Eine Gelegenheit bieten, bei lockerer Atmosphäre andere Kulturen kennenzulernen und grenzüberwindende Erfahrungen zu machen – das hat sich das Bad Säckinger Jugendparlament mit seiner Veranstaltung „Festival of Cultures“ zum Ziel gesetzt. Kommenden September soll die Feier im Bad Säckinger Schlosspark zum dritten Mal stattfinden.

Bei einem Konzeptabend vergangenen Samstag luden die Mitglieder des Jugendparlaments alle Interessierten dazu ein, sich die bisherigen Planungen anzuhören und Kritik sowie eigene Vorschläge einzubringen, um so die Planungen mitzugestalten. Die Resonanz war gering. Nur etwa zehn Leute folgten der Einladung, die Diskussion war jedoch umso konstruktiver. Die Grundidee des „Festival of Cultures“ ist es, durch die Begegnung verschiedener Menschen und Kulturen Grenzen zu überwinden. Während der Veranstaltung treten Musiker und DJs verschiedenster Musikrichtungen auf, es gibt syrisches und gambisches Essen und abends können Jugendliche zu elektronischer Musik feiern. Vielfalt steht sowohl beim Programm als auch bei der Zielgruppe im Vordergrund. „Jeder ist willkommen, jedes Alter, jede Ethnie, jede Religion“, erklärte Sander Frank, zweiter Vorsitzender des Jugendparlaments. Als die Veranstaltung zum ersten Mal stattfand, waren etwa 500 Besucher im Schlosspark, vergangenes Jahr waren es 1000.

Das Jugendparlament erhofft sich, im September 2000 Menschen mit der Veranstaltung zu erreichen. Besonders Möglichkeiten, auch Familien und Senioren in den Schlosspark zu locken, wurden diskutiert. Da mit der Zahl der Besucher auch die Sicherheitsansprüche steigen, stehen die Mitglieder des Jugendparlamentes in engem Kontakt zu den jeweiligen Ämtern und der Polizei. Neu eingeführt werden Taschenkontrollen an den Eingängen und ein Glasflaschenverbot. Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres, als die Helfer nach dem Festival mit Müll auch außerhalb des Veranstaltungsgeländes zu kämpfen hatten, wird schon während der Veranstaltung vermehrt auf Sauberkeit geachtet. Bei der Durchführung des Projektes erhalten die jungen Veranstalter Hilfe vom Verein Pro Bad Säckingen und kooperieren für das Programm mit mehreren weiteren Vereinen, unter anderem dem Bad Säckinger Flüchtlingshelferverein Refugees Integrated. Eine Neuheit wird eine zweite Bühne auf der anderen Seite des Schlosses sowie eine Ausstellung des Fotoclubs Wehr im Pavillon zu interkultureller Vielfalt sein. Die genaue Planung der Musiker, die auftreten werden, steht noch aus. Der DJ Thimlife ist jedoch auf jeden Fall am Start.

Wer Lust hat, am Festival mitzuwirken, kann sich an das Jugendparlament wenden. Email: jupa.badsaeckingen@gmail.com