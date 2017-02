BadSäckingen Fasnachtsverbrennung: Bantle verschwindet in den Flammen

Mit dem Bantle ist in Wallbach die Fasnacht verbrannt worden.

Abschied: Die Fasnacht hat in Wallbach ein würdiges Ende gefunden – vorbei sind die närrischen Tage. Der fabulöse Bantle fand sein Ende in den lodernden Flammen bei der Flößerhalle. Würdig haben die Narren am Rhein einen letzten Geleitzug gebildet, die Hüüler kommentierten das Geschehen mit Heulen und Wehklagen. Am Vorplatz der Feuerwehr wurde zuerst der Narrenbaum gefällt, der mit dem Bantle auf einem alten Gartenstuhl zum Scheiterhaufen gezogen wurde. Georg Rind hielt die Ansprache zur jetzt abgelaufenen Fasnacht. Dabei waren die Verfehlungen einzelner, aber auch die Patzer ganzer Cliquen zu belachen. Der Wallbacher Musikverein untermalte in kompletter Mannschaftsstärke das Szenario. Bilder: Gerd Leutenecker