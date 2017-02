Bad Säckingen Fasnacht in Bad Säckingen: Die Akteure des Narrenspiegels zeigen sich bissig und politisch

Beim Narrenspiegel der Narrenzunft Bad Säckingen gibt es Satire und derbe Sprüche in Hülle und Fülle. Die Spitaldebatte ist dabei ein wiederkehrendes Thema.

Sie haben sich gut geschlagen, auch wenn hier und da das Lachen schwerfiel. Besonders Landrat Martin Kistler und Simone Jeitner, Geschäftsführerin der Spitäler Hochrhein GmbH. Doch das waren Szenen, die sich im Kursaal beim Narrenspiegel vor der Bühne abgespielt haben. Auf der Bühne zeigten sich die Akteure einmal mehr in Bestform und man darf davon ausgehen, dass sich die Organisatoren anderer Bunter Abende alle zehn Finger nach solchen Talenten wie in Bad Säckingen ablecken würden.

Denn was in vier Stunden gesanglich, musikalisch und künstlerisch dargeboten worden ist, war wieder erstklassig und, um noch einmal auf den Landrat zu sprechen zu kommen – die Diskussionen um das Spital boten eine Steilvorlage für die Narren und ließen die Fantasie-Skala in schwindelerregende Höhen schnellen. Aber genau das gehört zu einem Narrenspiegel, ganz unter dem Motto des Kater Hiddigeigei: „Us em druurige Füdle, ka auch kei luschtigs Fürzle ko“, sinnierte der Kater in Person von Fabian Bächle, mit fast zehn Jahren, das jüngste Mitglied in der Reihe der Narrenspiegelakteure.

Die Narrenschule war in diesem Jahr gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Steinbeisser mit dem Bus auf Stadtrundfahrt. Halt gemacht wurde auf dem Münsterplatz, vor dem Aqualon, am Bergsee und sogar am Au-Friedhof. Das Heidewiibli hat sich modisch verjüngt. Die traditionelle Tracht der Bühnenfigur, die wieder von Kevser Sagkol dargestellt worden ist, zeigte sich nur noch in Ansätzen, wobei die obligatorische Pfeife weiterhin ihre Berechtigung hat. Bereits zum dritten Mal hat sich das Heidewiibli den Scheffel an die Seite geholt.

Er hatte gerade seinen VHS-Kurs in „Schwyzerdütsch“ absolviert und gab sein Wissen weiter. Denn: „Die Schweizer muss man verstehen, aber nicht akzeptieren.“ Doch das Heidewiibli fand den versöhnlichen Abschluss: „Wir lassen uns nicht durch einen Strich trennen, denn letztendlich sind wir alles Alemannen“.

Ab einem gewissen Alter, bekommt der Begriff „Last-Minute-Reise“ eine andere Bedeutung. Da gibt es nur zwei, die sich solche markigen Sprüche zutrauen: Die Altstadtschnallen Karina Weiss und Carola Plaßmann, inzwischen zum elften Mal auf der Bad Säckinger Narrenbühne, zogen einmal mehr ihre Generation tüchtig durch den Kakao.

Weil sich für die älteste Bad Säckinger Traditionsfigur der Narrenspiegelbühne, den Paukenmann, auch in diesem Jahr kein Mann finden ließ, haute einmal mehr die junge Sophia Bührer auf die Pauke. Aufgerüscht und aufgehübscht hat sich das Wäschwiib Hildegard-Gisela, kurz Hilgi genannt. Die Agentur für Arbeit hat ihr mit dem Job als Bürgermeister von Bad Säckingen, als Landrat vom Landkreis Waldshut, als Tourismusdirektor von Bad Säckingen und als Geschäftsführerin der Spitäler Hochrhein GmbH gleich vier Jobangebote gemacht. Sie möchte das Schiff „Landkreis Waldshut“, das sich momentan im Orkan befindet, wieder in ruhige Gewässer bringen, ganz nach dem Motto: „Make Säckingen great again!“ Jessica Zimara mit ihrer Figur als „Hilgi“ zeigte einmal mehr eine Narrenspiegelnummer in Reinkultur.

Während die Friedrich-Zwillinge Hanna und Kathrin musikalisch glänzten, begeisterte Altstadt-Diva Christina Scholz mit ihrer kräftigen Stimme und einer Fasnachtsversion von AC/DC’s „Highway to Hell“. Trottoir-Schminker Georg „Groggy“ Rind säuberte die Straßen wieder von allerhand politischem und menschlichem Unrat. Tänzerisch waren „Konichiwa Nagai“ und die „Joggele-Frauen“ in Höchstform.

Holten sich der Landrat und die Spital-Geschäftsführerin bereits im Laufe des Abends ein paar Blessuren, holten Mehlmarti Michael Jehle und Entenkarle Stephan Harsch erst so richtig zum Schlag aus. Sie kreierten die Idee, die Geburtenstation zurück nach Bad Säckingen zu holen, und zwar auf das Ausflugsschiff „Trompeter“. Denn: „Im Unterdeck kommen die Kinder auf die Welt und im Oberdeck sind die Getränke für die Väter kaltgestellt“. Die traurige Erkenntnis: „Als Kranker in Säckingen bleibt dir nicht viel – das Spital in Waldshut oder der Kohlbrenner Emil.“

