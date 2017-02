Bad Säckingen Fasnacht geht glühend im Regen zu Ende

Mit lauten Geheul und im strömenden Regen haben die Bad Säckinger Hüüler die Fasnacht zu Grabe getragen. Oberhüüler Dirk Gottstein rollte in seiner Verbrennungsrede wieder Pleiten, Pech und Pannen auf.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Zur Bad Säckinger Fasnacht gehört das große Jammern anderen Ende dazu. Traditionsgemäß machte sich gestern eine große Schar Hüüler mit trauriger Miene und unter Tränen vom Gallusturm aus durch die Altstadt auf in Richtung Münsterplatz, wo der Scheiterhaufen auf den mitgeführten Böög wartete. Der ging mit lautem Knallen und Getöse in Flammen auf: Ende der Fasnacht 2017. Das schaurig-schöne Spektakel lockte wie gewohnt viele Schaulistige an. Sie mussten wie die Akteure zeitweise heftige Regenschauer über sich ergehen lassen.

Vor dem explosiven Akt gab es noch viel zu Lachen: Oberhüüler Dirk Gottstein rollte in seiner Verbrennungsrede wieder Pleiten, Pech und Pannen auf. Oh jeeeeeeeeeeeh, Oh jeeeeeeeeeeeh. Hier ein paar Auszüge.