Das Familienunternehmen, das in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen feiert, investiert 3,85 Millionen Euro für einen Neubau im Trottäcker. Es ist die fünfte bauliche Vergrößerung in der langen Firmengeschichte.

Zu den Bad Säckinger Vorzeigebetrieben gehört die Firma Geiger-Textil. Das innovative Familienunternehmen feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen und befindet sich beständig auf Wachstumskurs. Das erfordert immer wieder bauliche Erweiterungen und die Installation neuester Technik.

Im Trottäcker hat der textile Dienstleister ein neues Gebäude in Betrieb genommen. Es ist die fünfte bauliche Vergrößerung in der langen Firmengeschichte. Gekostet hat die neue Produktionshalle mit Anbindung an den Bestand, ohne die Investitionen in Maschinen und Fördertechnik, rund 3,85 Millionen Euro. Der umbaute Raum umfasst etwa 25 000 Kubikmeter. Die Grundfläche misst etwa 2600 Quadratmeter.

Mit dem Neubau wird nun eine klare räumliche Trennung zwischen den einzelnen Dienstleistung-Sparten möglich. Produktionsprozesse, so Geschäftsführer Jochen Geiger, wurden optimiert. Die Produktion wird übersichtlicher und transparenter und damit auch sicherer. Nicht zuletzt, und ganz wichtig, werde den besonders hohen Anforderungen der Pharma-und Lebensmittelindustrie Rechnung getragen. Die neue Produktionshalle ist vorwiegend für die Dienstleistungssparte Health+ reserviert, inklusive Lagerung und Versand. Bisher musste sich diese Sparte für Miettextilien, vor allem für Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die bestehende Halle mit dem Bereich Work+ teilen, wo sich alles um Berufs- und Arbeitschutzkleidung dreht. Heute kann Geiger Textil im Bereich Health+ täglich rund 60 000 Wäschestücke waschen, im Bereich Work+ für Berufskleidung sind es 23 000 Stück täglich.

Im Neubau ist die modernste Technik installiert, die den derzeit höchstmöglichen Automatisierungsgrad abbildet, so Geschäftsführe Thomas Geiger. Beinahe alle Prozesse sind computergesteuert. Die Arbeitsplätze für die Mitarbeiter wurden ergonomisch gestaltet und technisch neu konzipiert.

Der neu gewonnene Platz in der 2006 gebauten Produktionshalle im Trottäcker 69, wird für den Einbau einer zweiten Produktionslinie für Arbeitskleidunggenutzt. Platz finden wird dort auch ein spezieller Reinraum.

Das „Gebäude im Gebäude“ wird die höchsten Anforderungen hinsichtlich Partikelfreiheit gewährleisten, wie sie beispielsweise in vielen Bereichen der Pharmaindustrie gefordert wird. In der selben Halle befindet sich im Übrigen auch das zentrale Waschhaus für alle Dienstleistungsbereiche. Ausnahme: Im Martinsweg in Obersäckingen verbleiben vorerst die Sparte Care+, die die Bearbeitung von Textilien von Bewohnern von sozialen Einrichtungen und Pflegheimen umfasst, sowie das Airline-Geschäft. Auch ein Spezialauftrag im Bereich Wellness wird hier bearbeitet.

Im Zuge des Neubaus im Trottäcker wurde auch ein attraktiver Verbindungsbau geschaffen, der vielfältig genutzt wird. Im Erdgeschoss findet sich der großzügige Empfangsbereich. Die Büros der Geschäftsleitung, Sitzungs- und Schulungsräume sind im Obergeschoss angesiedelt.

Zahlen und Fakten

Der Neubau bei Geiger Textil kostete, ohne Investitionen in Maschinen und Fördertechnik, rund 3,85 Millionen Euro. Geiger Textil beschäftigt an den Standorten Bad Säckingen und Ettlingen (Logistikzentrum) und Wil (Schweiz) zusammen rund 340 Mitarbeiter. Zu den rund 170 Kunden zählen unter anderem namhafte Unternehmen aus dem Pharma- und Lebensmittelbereich sowie Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Infos im Internet: www.geiger-textil.de