Bad Säckingen Familie Zeoli dominiert bei den Vereinsmeisterschaften im Badminton

Die Vereinsmeisterschaften im Einzel bei der Badmintonabteilung des TV Bad Säckingen werden wegen vieler Absagen in einem offenen Tableau ausgetragen.

Bad Säckingen – In der Sporthalle der Anton-Leo-Schule in Bad Säckingen fanden die Vereinsmeisterschaften im Einzel und die Weihnachtsfeier der Badmintonabteilung des TV Bad Säckingen statt. Aufgrund der Grippewelle und den daraus resultierenden zahlreichen Absagen, vor allem in der Damenkonkurrenz, wurde das Turnier in einem offenen Tableau mit allen Teilnehmern abgehalten. Mit drei bis vier Spielen pro Teilnehmer, beziehungsweise Teilnehmerin, kam jeder, trotz unterschiedlicher Spielstärken, auf seine Kosten, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Das Turnier war dabei wieder fest in der Hand der Familie Zeoli. Nathalie Vogel (geborene Zeoli) siegte in ihrem Finale gegen Naomi Blackall, Joshua Zeoli überwand im Finale seinen großen Bruder Markus. Im Anschluss an die Finals ging es zum besinnlichen Teil des Abends über, wobei die weihnachtliche Atmosphäre von den Anwesenden bis in die späten Abendstunden zelebriert wurde.

Die Vereinsmeisterschaft im Doppel, beziehungsweise gemischten Doppel, findet am Samstag, 7. Januar, ab 9 Uhr ebenfalls in der Sporthalle der Anton-Leo-Schule statt. Um die Attraktivität zu steigern, wurden mehrere externe Spieler von anderen Vereinen für das Turnier angefragt. Zuschauer und Interessierte am Badmintonsport sind bei dieser Veranstaltung gerne gesehen. Für Bewirtung der Gäste wird in der Halle gesorgt.