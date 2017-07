Bad Säckingen Fahrradstadt mit Abstrichen? Bürger kritisieren Maßnahmen

Die Stadt Bad Säckingen tut viel im Bereich Radtourismus. Dennoch gibt es auch Kritik aus der Bürgerschaft. Was wurde denn eigentlich aus dem Fahrradverleih der Tourismus GmbH? Und wie passt es zum Image einer fahrradfreundlichen Kommune, dass Fahrradfahrer in der Innenstadt geblitzt werden?

Bad Säckingen – Vieles ist derzeit in Planung und in der Umsetzung: Die Stadt bastelt weiter an ihrem Image "fahrradfreundliches Bad Säckingen". Doch längst nicht alle Bürger sind mit dem Erreichten zufrieden. In vielen Bereichen gibt es Kritik an Maßnahmen, Vorgehen oder Umsetzung.