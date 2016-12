Bad Säckingen Fahrradfahrer bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

Am Mittwochmorgen kam es gegen 9.30 Uhr zu einem Unfall im Kreisverkehr in der Fricktalstraße.

Ein 36 Jahre alter Radfahrer fuhr vom Zoll kommend in den Kreisverkehr ein und wollte ihn in Richtung Wallbach wieder verlassen. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin kam mit ihrem Mercedes Kombi von der B 34 und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Radfahrer. Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und stürzte. Er kam mit leichteren Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Bad Säckinger Krankenhaus. Ein von ihm getragener Helm hat schwerere Verletzungen verhindert.