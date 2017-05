Bad Säckingen Fahrerflucht mal anders: Polizei sucht nach Unfall Geschädigten

Nach einem Unfall in Obersäckingen sucht die Polizei nach einem weißen Kleinwagen. Er wurde bei einem Unfall beschädigt, war aber verschwunden, als die Unfallverursacherin den Vorfall bei der Polizei gemeldet hat.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr wurde in der Ludwig-Herr-Straße ein geparktes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war eine 45 Jahre alte Frau mit einem schwarzen VW Passat in Richtung Obersäckingen gegen den geparkten weißen Kleinwagen gekracht, der auf Höhe von Hausnummer 36 abgestellt war. Die Unfallverursacherin hielt an und hinterließ am anderen Auto einen Zettel mit ihrer Telefonnummer.

Als sich bis zum Mittag niemand gemeldet hatte, fuhr sie laut Polizei an die Unfallörtlichkeit zurück, allerdings war der weiße Kleinwagen nicht mehr anzutreffen. Anschließend meldete sie den Unfall bei der Polizei. Diese sucht nun nach dem Besitzer des weißen Kleinwagens, der im Bereich der Stoßstange vorne links beschädigt sein dürfte. Der Besitzer des Fahrzeugs oder Zeugen, die Hinweise auf dieses Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 9340) zu melden.