Wallbach Fährstraße in Wallbach ist jetzt Fahrradstraße

Fährstraße in Wallbach ist jetzt Fahrradstraße

Ortschaftsrat gibt grünes Licht für neue Verkehrsregelung. Autos dürfen die Straße nur mit einer speziellen Berechtigung nutzen. Angedacht ist, dass der Bereich der Rheinstraße, in die die Fährstraße mündet, zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls Fahrradstraße wird.

Fahrradfahrer haben in der Fährstraße, die jetzt eine Fahrradstraße ist, künftig Vorrang. Sie haben Vorfahrtsberechtigung, dürfen nebeneinander und in beide Richtungen fahren. Autos dürfen die Straße mit entsprechender Berechtigung nutzen, Anliegerverkehr ist erlaubt. Die Rheinstraße bleibt weiterhin vorfahrtsberechtigt.

Der Ortschaftsrat tat sich in seiner jüngsten Sitzung etwas schwer mit der Entscheidung, die Fahrradstraße zu befürworten. Am Ende sprach sich der Ortschaftsrat mehrheitlich, mit sechs Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen (Klaus-Konrad Umbreit und Ulrich Probst, beide CDU) und einer Enthaltung, für die Fährstraße als Fahrradstraße aus. Der endgültige Beschluss soll im September gefasst werden. Vor der nächsten Sitzung sollen die Anwohner in einer Infoveranstaltung zu diesem Thema gehört werden.

Angedacht ist auch, dass der Bereich der Rheinstraße, in die die Fährstraße mündet, zu einem späteren Zeitpunkt, ebenfalls zur Fahrradstraße wird. Dies wird aber erst spruchreif, wenn die Feuerwehr ihren jetzigen Standort einmal verlassen haben wird. Die Fährstraße ist Teil eines internationalen Radnetzes, des Europaradweges. Daher störte sich Ortsvorsteher Fred Thelen seit Jahren daran, dass der eingezeichnete Fahrradstreifen zu schmal ist, oft zugewachsen und auf der falschen Seite (sollte links sein).

"Das ist nicht toll für uns als Gastgeber." Dass die Furtstraße, die in die Fährstraße mündet, vorfahrtsberichtigt ist, gefällt ihm nicht: "Das halte ich für eine gefährliche Kreuzung." Die Hecken der Anwohner Grundstücke seien zwar gepflegt, würden aber doch die Sicht behindern. Rat Wolfgang Wenk (FW) schlug vor, "die rechtliche Seite zu prüfen", Rat Umbreit möchte "nicht zu viel regulieren", Rat Probst wünscht sich deutliche Markierungen für die Fahrradstraße.

Thelen schlug einen Kompromiss vor. Er wollte "ein Stimmungsbild, ließ die Räte abstimmen. "Wir würden keinen Bauantrag mehr durch kriegen, wenn wir jeden Bürger fragen würden", so Thelen.