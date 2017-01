Bad Säckingen/Wehr FDP-Kandidat stellt sich vor

Der liberale Direktkandidat für die Bundestagswahl Daniel Poznanski beim FDP-Stadtverband Bad Säckingen-Wehr

Knapp acht Monate vor der Bundestagswahl bringt sich die FDP im Kreis in Position für den Wahlkampf: Der bislang am Hochrhein noch weitgehend unbekannte Direktkandidat des Wahlkreises Waldshut Daniel Poznanski besuchte am gestrigen Montag auf Einladung des FDP-Stadtverbandes Bad Säckingen-Wehr mehrere mittelständische Unternehmen und stellte sich den Liberalen vor Ort vor.

Der 46 Jahre alte Diplom-Jurist hat sich bereits zwei Mal um ein Bundestags-Direktmandat beworben, 2009 und 2013, allerdings in Nordrhein-Westfalen, wo er bis 2015 lebte. Im Juni 2015 zog es ihn in den Südschwarzwald, genauer gesagt nach St. Blasien. Hier nahm er die Stelle des Geschäftsführers des dortigen Kollegs an. "Ich bin ein Homo Politicus, ein richtiger Polit-Junkie", beschreibt sich Poznanski selbst. Schon als Jugendlicher habe er im Fränkischen einen Stadtverband der Jungen Liberalen gegründet, nach seinem Studium in Nordrhein-Westfalen wurde er FDP-Kreisvorsitzender in Wanne-Eickel. Die politische Pause nach seinem Umzug in den Hochschwarzwald war nur kurz, als ihm das Direktmandat der FDP angetragen wurde. "Ich habe mich über das Vertrauen sehr gefreut", so der 46-Jährige. Dass ihn die Delegierten auch auf Platz 16 der Landesliste wählten, hatte ihn selbst überrascht, gerechnet hatte er bestenfalls mit Platz 30.

Als seine politischen Schwerpunktthemen nennt Poznanski die Bildungspolitik und den Bürokratieabbau. Gerade mittelständische Unternehmen würden von "einer überbordenden Bürokratie geplagt". Als negatives Beispiel nannte er die "Mindestlohndurchführungsverordnung", die von Kleinunternehmern einen enormen Formularaufwand verlange. Der Mittelstand wolle vor allem eins: "In Ruhe gelassen werden", so Poznanski. Drittes Thema des FDP-Kandidaten: Bürger- und Menschenrechte, dazu zählt für ihn auch die Integration von Flüchtlingen. "Wir dürfen aus Gründen der vermeintlichen Sicherheit nicht unsere Grundrechte opfern", warnt er vor einer Hysterie und einem "Gesetzes-Aktionismus". Die FDP müsse deshalb "ganz klare Kante gegenüber der furchtbaren AfD zeigen."

Mit den Themen des Wahlkreises, speziell des Hochrheins, machte der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion Klaus Denzinger den Kandidaten vertraut. "Es wird immer über die Stärkung des ländlichen Raums gesprochen, aber das Gegenteil gemacht" so Denzinger. Ob bei den Themen Hochrhein-Autobahn, der Elektrifizierung der Hochrheinbahn, dem Breitbandausbau oder auch der Spitaldiskussion – immer gehe es um Fragen der Infrastruktur, bei der der Hochrhein gegenüber anderen Regionen und Ballungsräumen benachteiligt werde.