Bad Säckingen FC 08 Bad Säckingen veranstaltet am 2. September Entenrennen auf dem Gießenbach

FC 08 Bad Säckingen veranstaltet am 2. September Entenrennen auf dem Gießenbach

Bei der Neuauflage des Entenrennens des FC Bad Säckingen sind rund 2000 Plastikexemplare am Start. Den entsprechenden Losgewinnern winken attraktive Preise, wie ein Flachbild-Fernseher, eine Playstation oder Freikarten für den Europapark Rust.

Goldgelb schimmerte der Rhein im letzten Jahr zwischen Kraftwerk und Holzbrücke, als der FC 08 Bad Säckingen das 1. Bad Säckinger Entenrennen veranstaltete. Aufgrund des großen Erfolges gibt es am 2. September eine Neuauflage.

Im Gegensatz zum Vorjahr findet das Rennen mit 2000 gelben Plastikenten auf dem Gießenbach nahe beim Stadtturm bei der Zollunterführung statt. Das Ziel ist ungefähr 300 Meter bachabwärts auf Höhe des Bootshauses des Ruderclubs. Vor einigen Tagen wurde mit 200 ausgewählten Enten ein Testlauf durchgeführt, der einwandfrei funktionierte.

Start am Renntag ist bei jedem Wetter um 13 Uhr. Dabei gibt es vier Vorläufe mit je 500 Enten. Bis die letzte Ente im Ziel ist und der nächste Vorlauf vorbereitet ist, wird es wohl etwa eine halbe Stunde dauern, sodass man um 15 Uhr wissen wird, welche Enten sich für den Endlauf qualifiziert haben. Die jeweils 100 schnellsten Enten der Vorläufe schaffen dies, was bedeutet, dass 400 Enten im Endlauf den Sieger unter sich ausmachen.

Jede Ente hat eine Startnummer, die einem Los zugeordnet ist. Diese Lose sind derzeit im Verkauf. Für je fünf Euro können Enten (Lose) in folgenden Vorverkaufsstellen gekauft werden: Café Melange, Versicherungsbüro Michael Brogli, Maestro Steakhouse und Getränke Lauber.

Die schnellsten 30 Enten sichern den Käufern der entsprechenden Lose attraktive Preise. So gibt es zum Beispiel einen Flachbildfernseher, eine Playstation, ein Kindermountainbike, zwei Karten für die Vorpremiere des Musicals „Happy Landing“, Karten für den Europapark und vieles mehr in einem Gesamtwert von ca. 5000 Euro. Die Losbesitzer der 101. Ente der Vorläufe und der 31. Ente des Endlaufs erhalten Trostpreise. Ab 12 Uhr werden am Renntag beim Bootshaus noch Lose verkauft, soweit noch welche vorhanden sind. Der FC 08 sorgt für das leibliche Wohl. Auch ein Kinderprogramm wird geboten.