Bad Säckingen FC 08 Bad Säckingen kooperiert mit dem Jugendamt Waldshut

Ein Vorstoß des DFB soll Trainern und Betreuern, die mit Jugendlichen arbeiten, die Vorlage eines Führungszeugnisses vorschreiben. Der FC 08 möchte hier mit gutem Beispiel vorangehen – das soll Vertrauen schaffen und Schutz vor sexuellen Handlungen gegenüber Jugendlichen gewährleisten.

Bad Säckingen – Der FC 08 Bad Säckingen geht mit gutem Beispiel voran. Der Verein ist der erste im gesamten Landkreis Waldshut, der einen Kooperationsvertrag mit dem Jugendamt Waldshut abgeschlossen hat. Damit verpflichten sich die Fußballer von jedem Trainer und Betreuer der Jugendabteilung ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis zu verlangen.

Das ist die Voraussetzung, dass weiter mit den Jugendlichen gearbeitet werden kann. „Damit wollen wir Vertrauen schaffen“, so Vorsitzender Werner Wunderle vom FC 08 Bad Säckingen, am Dienstag bei der Vertragsunterzeichnung.

Der Hintergrund: Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat veranlasst, dass die Trainer in den Vereinen mit Jugendbereich künftig ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, bevor sie Mannschaften trainieren dürfen. Ein „erweitertes Führungszeugnis“ wird den Personen ausgestellt, die beruflich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise kinder- oder jugendnah tätig sind oder tätig werden sollen.

Obwohl gesetzlich vorgeschrieben, ist es noch keine Pflicht, für die insgesamt 1100 Vereine mit Jugendarbeit im Landkreis Waldshut einen Kooperationsvertrag mit dem Jugendamt Waldshut abzuschließen. „Wir vom Jugendamt können es den Vereinen lediglich empfehlen“, erklärt Amtsleiter Ulrich Friedlmeier vom Jugendamt Waldshut. Während diese Maßnahme im Amateurbereich neu ist, wendet der DFB diese Maßnahme schon seit Jahren bei den Anwärtern für eine Trainerlizenz an.

Und der FC 08 Bad Säckingen geht mit seiner Kooperation sogar noch einen Schritt weiter: „Auch unsere Trainer der aktiven Mannschaften sind darin eingebunden“, so Wunderle weiter. Die Vereinsverantwortlichen sind sich sicher, mit der Kooperation mit dem Jugendamt einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben: „Nachdem was man so hört, ist es nicht verkehrt“, ist Wunderle der Meinung.

Bereits im Spätherbst hat das Jugendamt des Landkreises alle Vereine mit Jugendarbeit zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. „Natürlich sind die Leute zunächst skeptisch“, so Ulrich Friedlmeier. „Aber je länger sich die Leute mit dieser Sache beschäftigen, desto mehr erschließt sich ihnen dieses Thema“. Für den FC 08 ist es eine Maßnahme mit Außenwirkung. „Es ist auch eine Botschaft an potentielle Täter“, so Friedlmeier weiter. Der Kooperationsvertrag mit dem Jugendamt beinhaltet auch die Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, in dem genau festgehalten ist, wie sich die Trainer und Betreuer den Jugendlichen gegenüber zu verhalten haben.

„Trainer raus aus den Kabinen oder Duschen und keine Vier-Augen-Gespräche mehr im geschlossenen Raum“, bringt es Jugendleiter Jochen Stoll knapp auf den Punkt. Natürlich hat dieses Thema im Vorfeld auch beim FC für Diskussionen gesorgt. „Aber am Ende haben es alle eingesehen", so Stoll weiter. Jetzt ist der Vertrag mit dem Jugendamt unterschrieben.

Nun müssen die insgesamt 21 Trainer und Betreuer vom FC Bad Säckingen 08 eine polizeiliches Führungszeugnis beantragen und weitergeben. Nachteile, etwa dass sich damit weniger Trainer finden lassen, nimmt der FC 08 Bad Säckingen in Kauf. Sie vertrauen darauf, dass die Mitglieder gemeinsam hinter der Sache stehen.

Stimmen aus den umliegenden Vereinen

Thomas Fischer, Sportverein Obersäckingen:

"Ich finde es schwierig, Trainer und Betreuer unter Generalverdacht zu stellen. Es ist ohnehin schwer ehrenamtliche Trainer und Betreuer für die Jugendmannschaften zu finden und da ist so ein Gesetz natürlich eine weitere Hürde. Dennoch steht das wohl der Kinder im Vordergrund und es wäre fatal, wenn etwas passieren würde und man hat vorher diese Maßnahme abgelehnt. Allerdings ist ein polizeiliches Führungszeugnis keine Garantie, dass nichts passiert. Darum: Wenn es der Sicherheit der Kinder dient, werden wir das umsetzen."

Peter Weiß, FC Wallbach:

"Grundsätzlich begrüßen wir als FC Wallbach diese geplante Initiative. Wir erwarten insofern auch keine negativen Auswirkungen für den Verein, da wir vom tadellosen Verhalten unserer Trainer und Übungsleiter ohnehin überzeugt sind. Man sollte jedoch nicht davon ausgehen, dass die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses den Schutz vor sexuellen Handlungen gewährleistet."

Matthias Kaiser, FC Wehr:

"Hier handelt es sich um ein sehr ernstzunehmendes Thema, bei welchem die Verantwortung bei uns Vereinsvorständen liegt und dem wir uns stellen müssen. Das polizeiliche Führungszeugnis für Übungsleiter/Trainer ist sicher Bestandteil eines umfassenden Präventionskonzepts. Wir betreuen und trainieren bei uns an die 200 Kinder und Jugendliche. Dabei ist unsere Meinung lieber zweimal zu viel hinzuschauen als einmal zu wenig. Wir versuchen daher auch immer unsere Mannschaften mit zwei Trainern beziehungsweise Personen zu betreuen."

Martin Schmid, FC Bergalingen:

"Falls das polizeiliche Führungszeugnis wirklich Voraussetzung für Übungsleiter/Trainer werden sollte, sehen wir dies mit gemischten Gefühlen. Es wird immer schwieriger, ehrenamtlich Tätige für die Jugendarbeit zu finden. Sollten diese noch ein polizeiliches Führungszeugnis benötigen, besteht die Gefahr der Abschreckung, außerdem entsteht dadurch ein Kostenpunkt und Mehraufwand für die Vereine. Wir persönlich kennen unsere Jungendtrainer und Trainerinnen seit Jahren, da sie zumeist selbst für den FC Bergalingen gespielt haben und seit Jahren Mitglieder im Verein sind. Sie haben unser vollstes Vertrauen." (ska)