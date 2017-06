Bad Säckingen Exklusiver Rundgang bei DSM: Einblick in beeindruckende Vielfalt

Im Rahmen der Aktion "SÜDKURIER öffnet Türen" erhielten 20 Leser die Gelegenheit zu einer exklusiven Führung in der DSM in Sisseln. Im Mittelpunkt stand das Thema Ausbildung. Vom Angebot, das das Unternehmen in dieser Hinsicht bietet, waren die Teilnehmer der Führung beeindruckt. Zwei junge Leser wissen nun sogar, wohin ihr beruflicher Weg sie führen soll.

Tausende Schüler haben in Kürze ihren Schulabschluss in der Tasche, und stehen dann vor der Frage: Weiterführende Schulen besuchen, studieren oder doch lieber eine Ausbildung machen? Um Hilfestellung in dieser entscheidenden Frage zu geben, befasste sich die jüngste Auflage der Aktion „SÜDKURIER öffnet Türen“ bei der DSM in Sisseln mit dem Thema Ausbildungsmöglichkeiten bei einem chemischen Betrieb. 20 SÜDKURIER-Leser nahmen daran teil. Sie erhielten spannende und exklusive Einblicke in verschiedene Bereiche und drei Berufsfelder. Für zwei junge Teilnehmer dieser Besichtigung hat sich das besonders gelohnt: Jana Rebmann (18) aus Eggingen und Michael Köhler (18) aus Waldshut sehen ihre berufliche Zukunft nun ganz klar vor sich.

An der Pforte begrüßte Anita Fechtig, Assistentin des Werkleiters und Kommunikationsbeauftragte, die 20-köpfige Besuchergruppe, die sich gespannt versammelt hat. Mit prüfendem Blick mustert sie das Schuhwerk. Sicherheit hat bei DSM oberste Priorität. Geschlossene Schuhe sind daher Pflicht. Nach einer Sicherheitseinweisung begibt sich die Gruppe zum Verwaltungsgebäude, wo Ausbilder Alex Käser eine kurze Einführung zur Ausbildung in dem Unternehmen gibt. Aktuell bildet DSM 51 Lehrlinge mit vier vollamtlichen Lehrlingsausbildern aus. Die Perspektiven der Azubis sind gut: „Der Großteil der Lehrabgänger erhält eine Festanstellung“, so Käser. Die Ausbildung erfolge über Berufsfachschule, Lehrbetrieb und das überbetriebliche Kurszentrum.

Hauptakteure des Tages sind aber sechs Auszubildende im zweiten und dritten Lehrjahr: Joel Sumpf (in Ausbildung zum Chemie- und Pharmatechnologe EFZ), die angehenden Laboranten Fachrichtung Chemie Nicole Strittmatter, Nico Brodmann und André Geiger, Philipp Stocker und Markus Litschi (in Ausbildung zum Automatiker EFZ). Sie haben die Organisation des Besuchstages übernommen, selbstständig ein Besucherprogramm zusammengestellt und stellen ihre Ausbildungsberufe vor Ort im einzelnen vor. Auch welche Anforderungen Auszubildende in den einzelnen Berufen erfüllen müssen, stellen sie dar. Bevor die Besucher aufgeteilt in Gruppen losziehen, werden Handys aus Sicherheitsgründen eingesammelt. Jeder Teilnehmer erhält Schutzbrillen und Mäntel.

Joel Sumpf zeigt den Lesern unter anderem die Schalt-/Leitwarte, von wo aus der komplette Vitamin E Betrieb gesteuert wird. „70 Prozent des produzierten Vitamin E finden in Tierfutter Verwendung, der Rest unter anderem als Weichmacher für Reifen oder als Antioxidantien in Kosmetika“, erklärt er. Antioxidantien sind Stoffe, die eine Oxidation verlangsamen oder ganz verhindern. Doch was am Ende Gutes bewirkt, ist während des Herstellungsprozesses nicht ganz ungefährlich. Daher gibt es Notduschen und Augenduschen, die als erste Hilfe bei einem eventuellen unerwünschten Kontakt mit dem Produkt dienen.

Im Lehrlabor zeigen Nicole Strittmatter, Nico Brodmann und André Geiger verschiedene Versuchsanordnungen, bestimmen zum Beispiel den Zuckergehalt von Cola, verwandeln Trockeneis in einen brodelnden Hexenkessel, dessen Dampf sich zum Erstaunen der Gäste irgendwie kalt und gleichzeitig nicht spürbar anfühlt. Auch die angehenden Automatiker, Philipp Stocker und Markus Litschi, haben sich mit ihrer Präsentation bestens vorbereitet und erläutern ihre Arbeit. Leser Jürgen Engelsmann aus Binzgen ist beeindruckt von der Vielschichtigkeit der Ausbildung: „Der Automatiker vereint ja alles.“ Und auch Anita Fechtig ist beeindruckt und mächtig stolz auf die jungen Auszubildenden, wie sie sich selbst und das Unternehmen präsentiert haben. Nach einem rund zweieinhalbstündigen Besuch führt sie die begeisterten SÜDKURIER-Leser wieder zur Pforte. Darunter zwei besonders dankbare junge Menschen, Jana Rebmann und Michael Köhler, die nun wissen, wohin ihr beruflicher Weg sie führt.

Bildergalerie im Internet:www.suedkurier.de/bilder

Das Unternehmen

Bildergalerie im Internet:

Das Werk der DSM in Sisseln wurde 1965 eröffnet, und hat rund 1000 Mitarbeiter, von denen 100 in der Forschung tätig sind. Das Areal umfasst 889000 Quadratmeter. In Sisseln produziert DSM Vitamine, Pharmazeutika, Stoffe für die kosmetische Industrie und Nahrungsergänzungsmittel. Neben den vorgestellten Berufen werden Anlagen- und Apparatebauer, Polymechaniker und Logistiker jewewils EFZ ausgebildet.

"Jetzt sehe ich klarer"